Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Barcelona'ya konuk olurken Zeljko Obradovic, bir kez daha molayla gündeme geldi.

CSKA Moskova mücadelesinde oyuncularına küfür ettiği görüntülere yansıyan ve eleştiriler alan tecrübeli başantrenör, Barcelona karşılaşmasının üçüncü periyodunda farkın açılması üzerine mola aldı. Obradovic oyuncularına oyuncularına "Rica etsem savunma yapabilir misiniz? Sizinle böyle konuştuğum için özür dilerim, lütfen savunma yapın" dedi.

Obradovic'in bu konuşması da gündeme oturdu.