OBP nedir? Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) nasıl hesaplanır?
Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)'ye çevrildi. Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), Türkiye'de lise son sınıf öğrencilerinin mezuniyet notlarına göre hesaplanan ve üniversite yerleştirme puanlarına eklenen bir puan türü olarak biliniyor. Peki OBP nasıl hesaplanır?
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OBP yani Ortaöğretim Başarı Puanı YKS tercih süreciyle gündeme geldi. Tercih yapacak olan adaylar OBP puanını göz önünde bulunduruyor. İşte OBP hesaplamasına dair merak edilenler
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OBP NEDİR?
OBP yani Ortaöğretim Başarı Puanı, ortaöğretimden mezun olan öğrencilerin almış oldukları derslerden elde ettiği başarı puanıdır. Bilinen adıyla daha çok okul puanı olarak kullanılır.
OBP, öğrencilerin lise boyunca elde ettikleri akademik başarıları ölçmek amacıyla kullanılır ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına eklenerek öğrencilerin üniversite tercihlerinde avantaj sağlamasını amaçlar.
OBP HESAPLAMA
2025 tercih kılavuzunda yer alan bilgiye göre:
Ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen okul türü/alanlarından mezun olanlar, karşılarında yer alan yükseköğretim lisans programlarına yerleştirilirken, yerleştirme puanları OBP'nin 0,12 ile çarpılması ve puanlarına eklenmesi suretiyle elde edilecek; ayrıca, yerleştirme puanlarına OBP'nin 0,06 ile çarpılmasıyla elde edilecek ek puanlar katılacaktır. Ek puan, 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna bu tarihten sonra kayıt olan adaylar için uygulanmaz.
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YKS 2025 tercih kılavuzuna göre:
2025-YKS sonucu ile bir yükseköğretim programına merkezî yerleştirmeyle yerleşen (Ek Yerleştirme ve ÖZYES dâhil) veya özel yetenek sınavıyla bir yükseköğretim programına kayıt olan adayların, 2026-YKS'ye girdikleri takdirde, OBP'lerinin çarpılacağı katsayı/katsayılar yarıya düşürülecektir.
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