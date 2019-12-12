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Hızla şişmanlığa doğru giden bir dünyada yaşıyoruz. Günümüzde her 3 kişiden biri obez. Çocukların durumu daha da vahim. Onların obeziteyle geçirdikleri sürenin uzunluğu yaşamlarının kısalacağının habercisi. HT Stüdyo Sağlık’ta Ceyda Erenoğlu, konuyu alanında deneyimli bir isimle masaya yatırıyor. Obezite Cerrahisi Uzmanı - Türkiye Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Emin Ersoy, programda morbid obezlere önerilen obezite cerrahisinin bilimsel yönleri ile doğru ve yanlışlarını anlatıyor. Ersoy, obezitenin tüm kanserlerin yüzde 20’sinden sorumlu olduğu gerçeğine dikkat çekerek Türkiye’de obezite cerrahisine aday 2.5 milyon morbid obez olduğunu söylüyor. İşte izleyeceğiniz videoda yer alan konu başlıklarından bazıları.
*Her 3 kişiden birinin obez olduğu bir toplum nereye gider?
*Obezite cerrahisine güven duymamızı sağlayan bilimsel veriler neler?
*Farkındalık artışına rağmen insanların obezite cerrahisine güven duymamalarının nedeni ne?
*Obez olan her hasta obezite cerrahisinden yararlanır mı? Bu cerrahinin uygulanması için hangi koşulların karşılanması gerekir?
Türkiye Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Emin Ersoy
*Morbid obez hastaların yüzde 97’si neden kilo alıp verme kısır döngüsünden kurtulamıyor?
*Endokrin ve İç Hastalıkları Uzmanları morbid obez hastaları obezite cerrahisine yönlendiriyorlar mı?
*Hangi hastaya gastrik bypass hangi hastaya tüp mide ameliyatı yapılacağına hangi kriterlere göre karar veriliyor?
*Ameliyat olanların sonuçları nasıl?
*Ameliyat sonrası hastalarda iştah kaybı oluyor mu?
* Ameliyat sonrası verilen kilolar geri alınıyor mu? Alınıyorsa buna yol açan en önemli nedenler neler?
*Obezite cerrahisi geçiren hastalar ne tür psikolojik değişimlerden geçiyor?
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