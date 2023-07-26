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        Haberler Dünya Obama çiftinin aşçısı gölde ölü bulundu

        Obama çiftinin aşçısı gölde ölü bulundu

        Eski ABD Başkanı George Busg ve Barack Obama döneminde Beyaz Saray'da aşçı yardımcısı olarak çalışan ve daha sonra Obama ailesine hizmet veren Tafari Campbell'ın gölde boğularak hayatını kaybettiği açıklandı.

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        Giriş: 26.07.2023 - 09:41
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          Massachusetts Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, eyaletin Martha's Vineyard adasında kürek sörfü yapmak için gittiği gölette kaybolan 45 yaşındaki Tafari Campbell'in cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

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          Açıklamada, 23 Temmuz'da akşam saatlerinde kaybolduğu belirtilen 45 yaşındaki Campbell'in cansız bedeninin, dalgıçlar tarafından kürek sörfü yaptığı gölün kıyısından yaklaşık 30 metre uzakta, 2,5 metre derinlikte bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

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          Campbell'in boğulduğu yerin Obama ailesinin konutuna yakın olduğu ancak çiftin bu sırada evlerinde olmadığı ifade edildi.

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          Obama ve eşi, olayın ardından yaptıkları yazılı açıklamada, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra Obama ailesi için çalışmaya başlayan Campbell'ı "ailenin sevilen bir parçası" olarak nitelendirdi.

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          Campbell'in, 'yaratıcı bir şef' olduğunu ve kendisini sıcakkanlı, eğlenceli ve olağanüstü kibar bir insan olarak tanıdıklarını belirten çift, bu acı kayıptan dolayı derin üzüntü duyduklarını ifade etti.

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          * Haberin görselleri DHA, Associated Press'ten servis edilmiştir.

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