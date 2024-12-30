O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları ve jüri üyeleri belli oldu. Yılbaşı gecelerinin klasikleşen yapımlarından olan şarkı yarışması programı, her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne olacak. O Ses Türkiye 2025 Yılbaşı konukları, yarışmacıları arasında birbirinden ünlü oyuncular ve sanatçılar yer alacak. Sergilenen performanslar jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek. Sunucu koltuğunda Acun Ilıcalı'nın oturduğu yarışma, 31 Aralık Salı akşamı TV8 ekranlarında yayınlanacak. İşte, 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları ve jürileri…