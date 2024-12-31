O Ses Türkiye Yılbaşı 2025'te kimler var? Hangi isimler yarışacak, jüri koltuğunda kimler oturacak?
O Ses Türkiye 2025 yılbaşı programı ile seyirci karşısına çıkıyor. Her sene olduğu gibi bu yıl da birçok ünlü isim yarışmacı olarak katılarak, en iyi performansı göstermeye çalışacak. Jüri koltuğunu paylaşan dört isim ise en iyi takımı kurmak ve gecenin şampiyonu olmak için uğraşacak. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı 2025'te kimler var? İşte, O Ses Türkiye yılbaşı jüri üyeleri ve yarışmacıları...
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Her sene TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye yılbaşı özel programı bu yıl bir kez daha seyirci ile buluşuyor. Yeni yıla özel programda birçok ünlü, yarışmacı olarak katılacak; jüri koltuğunu ise dört isim paylaşacak. Peki, O Ses Türkiye 2025 yılbaşı özel programda kimler var? İşte, detaylar...
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O SES TÜRKİYE 2025 YILBAŞI PROGRAMINDA HANGİ İSİMLER JÜRİ?
EZGİ MOLA
- 3
GÖKHAN OĞUZ
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- 4
BEYAZIT ÖZTÜRK
- 5
HADİSE
- 6
O SES TÜRKİYE 2025 YILBAŞI PROGRAMINDA HANGİ İSİMLER YARIŞMACI OLACAK?
MERT TURAK
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- 7
BARIŞ KILIÇ
- 8
ASLIHAN GÜNER
- 9
MİNA DEMİRTAŞ
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- 10
ÖMER BAŞDOĞAN (NALET BEBE)
- 11
BURAK KUT
- 12
ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ
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- 13
ALEYNA TİLKİ
- 14
ESRA BİLGİÇ
- 15
BERFU-ESER YENENLER
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- 16
GİRAY ALTINOK
- 17
DİLAN ÇİÇEK DENİZ
- 18
DİREN POLATOĞULLARI
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- 19
DOĞUKAN GÜNGÖR
- 20
SILA TÜRKOĞLU
- 21
DENİZ BAYSAL
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- 22
BARIŞ YURTÇU
- 23
BERİL POZAM
- 24
ERSİN ARICI
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