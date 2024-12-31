Her sene TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye yılbaşı özel programı bu yıl bir kez daha seyirci ile buluşuyor. Yeni yıla özel programda birçok ünlü, yarışmacı olarak katılacak; jüri koltuğunu ise dört isim paylaşacak. Peki, O Ses Türkiye 2025 yılbaşı özel programda kimler var? İşte, detaylar...