Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon O Ses Türkiye'ye katılan Esra Ruşan kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

        O Ses Türkiye'ye katılan Esra Ruşan kimdir, kaç yaşında?

        31 Aralık 2023 Pazar akşamı ekranlara gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına katılan Esra Ruşan'ın yer aldığı projeler sorgulanmaya başladı. İşte Esra Ruşan kariyeri ve hayatı hakkında merak edilenler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 13:47 Güncelleme: 01.01.2024 - 13:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ESRA RUŞAN KİMDİR?

          O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk olan Esra Ruşan7 Mart 1983 tarihinde Göle'de dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Oyunculuğa, 2006 yılında yayımlanmaya başlayan "Arka Sokaklar" dizisiyle başladı.

        • 2

          Oynadığı diziler arasında" Vatanım Sensin", "Kurtlar Vadisi Pusu", "Ayrılık", "Aşk Yakar", "Tatlı Küçük Yalancılar", "Yarım Kalan Aşklar" gibi birçok yapım bulunmaktadır.

        • 3

          2012 yılında yayımlanan "Ustura Kemal" dizisinde oynadı. Daha sonra, 2020-2022 yılları arasında yayımlanan "Masumlar Apartmanı" dizisinin kadrosunda yer aldı ve kendisiyle aynı ismi taşıyan "Esra" karakterini canlandırdı.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji 3 büyük kent için saat verdi! Salı alarmı!
        Meteoroloji 3 büyük kent için saat verdi! Salı alarmı!
        Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        Nakil yapılan Ferit: Cihaz sesi olmadan kalbin atışını dinleyebilmek mucize
        Nakil yapılan Ferit: Cihaz sesi olmadan kalbin atışını dinleyebilmek mucize
        İstanbul'da davalık olan stadyum kaderine terk edildi
        İstanbul'da davalık olan stadyum kaderine terk edildi
        Galatasaray'a Sanches teklifi
        Galatasaray'a Sanches teklifi
        Katili de öldürdüler! Akraba kavgası: 3 ölü!
        Katili de öldürdüler! Akraba kavgası: 3 ölü!
        Yeni yıla sahnede girdiler
        Yeni yıla sahnede girdiler
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Roma, Uğurcan Çakır'ın peşinde
        Roma, Uğurcan Çakır'ın peşinde
        Elektrikli soba faciası! 3 can kaybı var
        Elektrikli soba faciası! 3 can kaybı var
        Fenerbahçe'nin Stefan Savic ısrarı
        Fenerbahçe'nin Stefan Savic ısrarı
        Yeni yıla depremzedelerle girdi
        Yeni yıla depremzedelerle girdi
        Dünya 2024'e böyle girdi
        Dünya 2024'e böyle girdi
        İtfaiye erini hayattan koparan feci kaza!
        İtfaiye erini hayattan koparan feci kaza!
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        2024’te daha çok vergi ödeyeceğiz
        2024’te daha çok vergi ödeyeceğiz
        Şehirler arası otobüsler artık anlık takip ediliyor
        Şehirler arası otobüsler artık anlık takip ediliyor
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Habertürk Anasayfa