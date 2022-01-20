Birbirinden ünlü jüri üyeleri ve yetenekli yarışmacılarıyla O Ses Türkiye'de bu seneki yarışmanın da sonuna gelindi. Yarı final ve final bölümleriyle ekrana gelecek olan O Ses Türkiye yarışması ardından sezon finali verecek. Peki, O Ses Türkiye final ne zaman? İşte O Ses Türkiye finalistleri...