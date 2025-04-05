O Ses Türkiye bu akşam var mı, yok mu, neden yok?
Her hafta cumartesi günleri yayınlanan O Ses Türkiye'nin TV8 yayın akışında yer almaması, yeni bölüm tarihini gündeme getirdi. O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz, Hadise ve Melike Şahin oturuyor. Bu akşam TV 8 yayın akışında Survivor'un yer alması, "O Ses Türkiye bu akşam yeni bölüm yok mu, neden yok?" sorularını gündeme taşıdı. İşte TV8 yayın akışı ile O Ses Türkiye yeni bölüm tarihi...
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O Ses Türkiye'nin yayın akışında yer almaması nedeniyle izleyiciler, O Ses Türkiye bu akşam yok mu, sorusuna yanıt aramaya başladı. TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye her hafta cumartesi günleri ekranlara geliyor. Peki, "O Ses Türkiye bu akşam yeni bölüm var mı, yok mu, neden yok, O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman?" İşte detaylar...
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O SES TÜRKİYE BU AKŞAM YENİ BÖLÜM YOK MU?
O Ses Türkiye yeni bölümü 5 Nisan Cumartesi günü TV8 yayın akışında yer almıyor. Bu akşam O Ses Türkiye yerine, Survivor 2025 All Star yarışma programı yayınlanacak.
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Yarışmanın yeni bölümünün neden ekrana gelmeyeceğine dair henüz kanal yönetiminden resmi bir açıklama yapılmadı.
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TV8 KANAL YAYIN AKIŞI 5 NİSAN
06:00 Tuzak
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Oynat Bakalım
09:45 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
14:15 Yabancı Sinema / Tren Soyguncuları
16:15 Yabancı Sinema / Onları Yükseğe As
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Gazete Magazin
03:30 Yabancı Sinema.