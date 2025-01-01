Acun Ilıcalı açıkladı! O Ses Türkiye 2025 ne zaman başlıyor?
O Ses Türkiye yılbaşı özel programları ile ekranlara geldi. Özel konukların sahne aldığı, jüri üyelerinin programa renk kattığı programda Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye 2025'in ekranlara geleceği tarihi duyurdu. Peki, "O Ses Türkiye 2025 ne zaman başlıyor?" İşte O Ses Türkiye 2025 başlayacağı tarih ve jüri üyeleri...
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TV 8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı O Ses Türkiye, yılbaşı özel programı ile izleyici ile buluştu. Bir süredir yayınlanmayan programa sanat camiasında birçok isim katıldı. O Ses Türkiye'nin yeni sezon tarihi de yılbaşı özel programında belli oldu. Peki, "O Ses Türkiye 2025 ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye jüri üyeleri kimler?" İşte detaylar...
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O SES TÜRKİYE 2025 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Acun Ilıcalı O Ses Türkiye'nin 25 Ocak 2025 tarihinde başlayacağını duyurdu. O Ses Türkiye en son olarak 2022 yılında ekrana gelmiş ve şampiyon Hasan Koçak olmuştu.
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O SES TÜRKİYE 2025 JÜRİ ÜYELERİ KİM OLACAK?
Programın yeni sezon jüri üyeleri henüz belli olmadı.
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