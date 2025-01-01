Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin O Ses Türkiye 2025 ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye jüri üyeleri kimler?

        Acun Ilıcalı açıkladı! O Ses Türkiye 2025 ne zaman başlıyor?

        O Ses Türkiye yılbaşı özel programları ile ekranlara geldi. Özel konukların sahne aldığı, jüri üyelerinin programa renk kattığı programda Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye 2025'in ekranlara geleceği tarihi duyurdu. Peki, "O Ses Türkiye 2025 ne zaman başlıyor?" İşte O Ses Türkiye 2025 başlayacağı tarih ve jüri üyeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 03:16 Güncelleme: 01.01.2025 - 03:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          TV 8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı O Ses Türkiye, yılbaşı özel programı ile izleyici ile buluştu. Bir süredir yayınlanmayan programa sanat camiasında birçok isim katıldı. O Ses Türkiye'nin yeni sezon tarihi de yılbaşı özel programında belli oldu. Peki, "O Ses Türkiye 2025 ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye jüri üyeleri kimler?" İşte detaylar...

        • 2

          O SES TÜRKİYE 2025 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Acun Ilıcalı O Ses Türkiye'nin 25 Ocak 2025 tarihinde başlayacağını duyurdu. O Ses Türkiye en son olarak 2022 yılında ekrana gelmiş ve şampiyon Hasan Koçak olmuştu.

        • 3

          O SES TÜRKİYE 2025 JÜRİ ÜYELERİ KİM OLACAK?

          Programın yeni sezon jüri üyeleri henüz belli olmadı.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye 2025'e 'merhaba' dedi
        Türkiye 2025'e 'merhaba' dedi
        2025'in bebekleri dünyaya gözlerini açtı
        2025'in bebekleri dünyaya gözlerini açtı
        Dünya başkentlerinden 2025'e merhaba
        Dünya başkentlerinden 2025'e merhaba
        İstanbul'da kaza: 1 ölü 1 yaralı
        İstanbul'da kaza: 1 ölü 1 yaralı
        Çaydanlıkla darba tutuklama
        Çaydanlıkla darba tutuklama
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        "Bu etkinlik bu trafikte olmazdı"
        "Bu etkinlik bu trafikte olmazdı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        24 kişi ile 2024
        24 kişi ile 2024
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2024'te neler yaşandı neler
        2024'te neler yaşandı neler
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’e hızlı bir bakış
        2024’e hızlı bir bakış
        Habertürk Anasayfa