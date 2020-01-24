Türkiye, Elazığ Sivrice’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Hepimizin gözü kulağı Elazığ’dan gelecek haberlerde. Aslında Sivrice’de çok kısa bir süre önce yine bir deprem olmuştu. 27 Aralık 2019’da meydana gelen 4.9’luk deprem meydana gelmişti. İşte o depremin ardından da Fırat Üniversitesi eski rektörü, Jeoloji profesörü Feyzi Bingöl, Sivrice merkezli büyük bir deprem bekledikleri uyarısını yapmıştı.

Doğu Anadolu fay hattının Sivrice’den geçtiğini söyleyen Bingöl, “Fayın bazı bölgelerinde uzun süredir kırılma yoktu. 1978 yılından bu yana sürekli dile getirdim. 7 büyüklüğünde deprem riski var” demişti.

Prof. Dr. Feyzi Bingöl’ün 2015 yılında yaptığı uyarı da yine haberlere yansımıştı. Bingöl, 8 aralık 2015 tarihli açıklamasında da ‘Elazıg’da 6.5-7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz’ demişti…