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O Kız dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Kanal D O Kız dizisi ne zaman başlıyor?

O Kız dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? O Kız dizisi ne zaman başlıyor?

O Kız, yeni sezonda izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Kanal D ekranlarının yeni dizisi O Kız bir süredir araştırılan konuların arasındaydı. Özhan Günhan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu O kız dizisi etkileyici konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki O Kız dizisi ne zaman başlıyor, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte haberimizin detayları...

20.09.2022 - 12:58 | Güncelleme: ABONE OL

  • O Kız dizisi için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde fragmanın yayınlanmasıyla beraber herkesin merakla beklediği O Kız dizisi seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımı  Content House tarafından gerçekleştirilen, merakla beklenen dizi için araştırmalar hız kazandı. En çok araştırılan konular arasında "O Kız dizisi ne zaman başlıyor? O Kız dizisinin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?" gibi soruların cevapları araştırılmaya devam ediyor. İşte O Kız dizisi ile ilgili merak edilenler... 

  • O KIZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Ekrana 'merhaba' diyecek O Kız, 21 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.

     

     

  • O KIZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

    Yer aldığı her proje ile büyük beğeni toplayan yetenekli oyuncu Erkan Petekkaya sürpriz bir karakterle izleyici ile buluşacak. Ters köşe bir karakterle ekrana gelecek olan usta oyuncu, O Kız'da Kadir karakterine hayat verecek. Kadir’in, 45 yaşında olmasına rağmen 5 yaşında bir çocuğun saflığıyla algıladığı hayat, ne kadar acımasız olsa da içindeki bitip tükenmeyen sevgi hayatındaki herkesi sarıp sarmalayacak.

  • O KIZ DİZİSİ OYUNCULARI

    Yönetmenliğini Özlem Günhan’ın üstlendiği dizinin senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda; Erkan Petekkaya(Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare),Cengiz Orhonlu(Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe(İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher) rol alıyor.

     

     

     

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