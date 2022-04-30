O kişilere 'açık havada bayramlaşma' önerisi

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Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Enfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, yaşlı ve ek hastalığı olanlara Ramazan Bayramı'nda Covid-19 bulaşma riskine karşı bayramlaşmayı açık alanda yapmalarını önerdi.

Türkiye’de yaklaşık 15 milyon kişinin COVID-19 tanısı alarak hastalığı geçirdiğine dikkat çeken Doç. Dr. Kömürcüoğlu, 98 bin kişinin hastalığa bağlı nedenlerle yaşamını yitirdiğini ve hastalık riskinin halen sürdüğüne dikkat çekti.

KIŞ AYLARINDA VAKALAR ARTABİLİR

Pandemide gelinen son durumu ve uzun bayram tatili öncesinde maske yasağının kaldırılmasını değerlendiren Kömürcüoğlu, şu uyarıları yaptı: “2022’nin Şubat anında 111 bin düzeyine olan günlük yeni vaka sayısı 2.500 civarına indi. Gerek Omicron varyantının hızlı bulaşma özelliği ve klinik açıdan akciğer tutulumunun önceki varyantlara göre daha az olması gerek de aşılama nedeniyle Mart sonu itibarıyle vaka sayıları ülkemizde ve dünyada hızla düşüşe geçti. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla da toplumda salgının tamamen bittiği gibi bir algı oluştu. Ancak bu yanlış, salgın tamamen bitmiş değil. Omicron alt varyantları BA.1, BA.2 ve XE, XD gibi yeni varyantlar bildirilmeye devam ediyor ve izleniyor. Birkaç yıl daha coronavirüs ile yaşamaya devam edeceğiz, özellikle önümüzdeki kış aylarında yeniden vaka artışları yaşayabiliriz.”

"SALGIN BİTMEDİ"

Doç. Dr. Kömürcüoğlu, Omicron varyantında klinik açıdan akciğer tutulumunun önceki varyantlara göre daha az olması ve aşılama ile mart sonu itibarıyla Türkiye ve dünyada vaka sayılarının hızla düşüşe geçtiğini anımsattı.

Kısıtlamaların kaldırılmasıyla toplumda "salgın tamamen bitti" yönünde bir algı oluştuğunu ifade eden Kömürcüoğlu, salgının tamamen bitmediğinin altını çizdi.

Dünya genelinden Omicron'un BA.1, BA.2, XE ve XD gibi yeni alt varyantlarının bildirildiğine işaret eden Kömürcüoğlu, gelecek kış aylarında vaka sayılarında yeniden artış olabileceği uyarısını yaptı.

"AÇIK HAVADA BAYRAMLAŞALIM"

Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, bayramda ev ziyaretlerinin artacağını, özellikle büyük kentlerden küçük yerleşim alanlarına ziyaretler yapılacağını belirterek, Covid-19'un bulaşma riskine karşı şu önerilerde bulundu:

* Mevsimsel gripte nasıl her yıl aşı yapılıyorsa koronavirüs için de düzenli aşı tekrarları önemli. Maalesef hatırlatıcı dozlar ülkemizde halen istediğimiz oranlara yükselmedi. Bireysel önlemlere dikkat edilmeye devam edilmeli, hatırlatıcı dozlar ihmal edilmemeli.

* Bayramlaşırken yaşlı kişilere karşı daha dikkatli olunmalı.

* Özellikle yaşlı ve ek hastalığı olanlar, kapalı alanlarda maske kullanmaya ve mesafe kuralına dikkat etmeli. Yaşlı hastalar, kanser, romatizmal ve immün sistem hastalıkları gibi ek rahatsızlığı olanlar, ağır hastalık geçirme ve ölüm riskleri daha yüksek olduğu için Covid-19'a karşı daha duyarlı olmalı.

* Bulaş riskinin azaltılması için mümkünse açık havada bayramlaşılmalı.