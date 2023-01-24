Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya O kentte -53 dereceyle son 54 yılın en soğuk günü yaşandı!

Çin'in kuzeyindeki Mohe'de sıfırın altında 53 dereceyle son 54 yılın en soğuk günü yaşandı

Çin'in Rusya ile sınırında yer alan Çin'in Rusya ile sınırında yer alan Mohe kentinde, termometrelerin eksi 53 dereceyi göstermesiyle son 54 yılın en soğuk günü yaşandı

Giriş: 24.01.2023 - 07:50 | Güncelleme: ABONE OL
O kentte -53 dereceyle son 54 yılın en soğuk günü yaşandı!
O kentte -53 dereceyle son 54 yılın en soğuk günü yaşandı!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Çin'in kuzeyindeki Heilongjiang bölgesine bağlı Mohe kentinde son 54 yılın en soğuk günü, hava sıcaklığının sıfırın altında 53 dereceye düşmesiyle yaşandı.

BBC'nin haberine göre, ülkenin kuzeyinde, Rusya ile sınırında yer alan Mohe'de hava sıcaklığı 22 Ocak yerel saatle 07.00'de sıfırın altında 53 derece ölçüldü.

Bu, Mohe'de sıcaklığın sıfırın altında 52,3 derece ölçüldüğü 1969'dan bu yana en soğuk hava olarak kayda geçti.

Çin'in en soğuk bölgesi olarak gösterilen ve ülkenin Kuzey Kutbu olarak anılan Mohe'de kış mevsimi genelde 8 ay sürüyor.

Ülkenin kış turizm merkezlerinden olan Mohe, yıl boyunca turistleri ağırlıyor.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Çin'de bir haftada 10 binden fazla kişi Kovid-19'dan öldü
Çin'de bir haftada 10 binden fazla kişi Kovid-19'dan öldü
Çin'de 1961'den bu yana bir ilk
Çin'de 1961'den bu yana bir ilk
Çin'den ABD'ye tatbikat yanıtı
Çin'den ABD'ye tatbikat yanıtı
Çin'de kritik hasta sayısı 100 binin üzerinde
Çin'de kritik hasta sayısı 100 binin üzerinde

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.