O kentimizde kar kalınlığı 15 santime ulaştı!

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Van'da, 4 gündür aralıklarla etkili olan yağmur, yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Çığ riski nedeniyle sık sık trafiğe kapatılan Van-Bahçesaray kara yolunun 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde de kar yağışı ve sis etkili oldu.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI DHA'da yer alan habere göre kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı bölgede, sürücüler de zor anlar yaşadı.

KAR KÜREMESİ YAPILDI REKLAM Karayolları'na bağlı ekipler, yağışın devam ettiği bölgede kar küreme çalışmasına başladı.

YAĞIŞ YARIN SON BULACAK Hava sıcaklığının da hissedilir derece düştüğü kentte yağışların yarın itibarıyla terk edeceği bildirildi.