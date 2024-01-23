REKLAM advertisement1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1711 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, bu gece Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

ESKİ 17.2 İLE BOLU BİRİNCİ OLDU AA'da yer alan habere göre hava sıcaklığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu'nda sıfırın altında 17.2 derece olarak kaydedildi.

ÇAMLIDERE ÇAMKORU İKİNCİ Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri eksi 15.7 dereceyle Ankara'nın Çamlıdere ilçesi Çamkoru ile üçüncü yeri eksi 15.6 dereceyle Bolu'nun Gerede ilçesi Samat köyü oldu.