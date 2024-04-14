Tam adı Orenthal James Simpson olan ancak O. J. Simpson adıyla tanınan eski Amerikan futbolcusu ve oyuncu, 10 Nisan'da 76 yaşında kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Spordaki başarısı, yıllar önce eski karısı Nicole Brown ve erkek arkadaşı Ron Goldman'ın öldürülmesi nedeniyle yargılanması ve tartışmalı beraat kararıyla gölgelenen Simpson'ın beyninin bilimsel araştırma için bağışlanıp bağışlanmayacağı merak konusuydu.