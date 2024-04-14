O. J. Simpson'ın beyni bilimsel araştırma için bağışlanacak mı?
Amerikan futbolundaki başarısı, eski eşi ve onun erkek arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılanıp beraat ettiği davayla gölgelenen O. J. Simpson'ın ölümünün ardından, beyninin bilimsel araştırma için bağışlanması istenmişti. Ailesi, bu konudaki kararını verdi.
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Tam adı Orenthal James Simpson olan ancak O. J. Simpson adıyla tanınan eski Amerikan futbolcusu ve oyuncu, 10 Nisan'da 76 yaşında kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Spordaki başarısı, yıllar önce eski karısı Nicole Brown ve erkek arkadaşı Ron Goldman'ın öldürülmesi nedeniyle yargılanması ve tartışmalı beraat kararıyla gölgelenen Simpson'ın beyninin bilimsel araştırma için bağışlanıp bağışlanmayacağı merak konusuydu.
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AİLESİ REDDETTİ
Bilim insanlarının, Simpson'ın beyninin Kronik Travmatik Ensefalopati (CTE) araştırması için bağışlanması yönünde ısrarlı talepleri olmuştu. Ancak ailenin 'kesinlikle hayır' diyerek talebi reddettiği öğrenildi.
Simpson'ın cenazesi, salı günü Las Vegas'ta yakılacak. Simpson'ın uzun süredir avukatı ve vasisi olan Malcolm LaVergne, Simpson'ın yakılması için gerekli tüm evrakların tamamlandığını doğruladı.
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Kronik Travmatik Ensefalopati (CTE), ancak ölümden sonra teşhis edilebiliyor. Hastalık tanındıkça birçok futbolcu ölümünden sonra beyinlerini araştırma için bağışlamayı kabul etti.
CTE'nin ana semptomlarından biri agresif davranışken, diğer semptomları arasında hafıza kaybı, depresyon, anksiyete ve muhakeme yeteneğinin bozulması yer alıyor.
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SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRI YAĞDI
Ölümünün ardından sosyal medya kullanıcıları O.J. Simpson'ın beyninin, ölen çok sayıda eski futbolcuda bulunan dejeneratif beyin hastalığı olan CTE açısından incelenmesine yönelik taleplerini iletti.
Ancak artık onun saldırgan futbol kariyerinin beynini etkileyip etkilemediği hiçbir zaman bilinemeyecek.
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DAVA CANLI YAYINLANDI
1995'te eski eşi Nicole Brown ve erkek arkadaşı Ron Goldman'ı bıçaklayarak öldürmek suçlamasıyla yargılanan Simpson'ın televizyondan canlı yayınlanan davası, dünya genelinde takip edilmişti.
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SİYAH ELDİVEN SAVUNMASI
Simpson güvenlik güçlerine teslim olacağı gün, peşine onlarca polis aracını takarak beyaz otomobili ile kaçmıştı. 'Asrın davası' olarak anılan davada, Simpson'ın cinayette kullanılan siyah eldivenin eline olmadığı yönündeki savunması büyük ses getirmişti.
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ÖNCE BERAAT, SONRA TAZMİNAT
Savunma avukatları, Simpson'ın ırkçılık yüzünden polis tarafından tuzağa düşürüldüğünü iddia etmiş, Simpson, bu çifte cinayet davasından beraat etmişti.
Öldürülen Nicole Brown ve Ron Goldman'ın ailelerinin, iki yıl sonra Simpson aleyhine açtıkları kamu davasında ise karar tam tersi çıkmış, ünlü isim bu davada suçlu bulunmuştu. Yaklaşık 33 milyon dolar tazminata mahkum edilmişti.
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9 YIL HAPİS YATTI
Cinayetten hüküm giymeyen Simpson, Las Vegas'ta silahlı soygun ve adam kaçırmak suçlamalarıyla yargılandığı davada hüküm giymişti. 33 yıl hapis cezası alan Simpson, 2008'de cezaevine girmiş, 9 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2017'de serbest kalmıştı.
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HASTALIK ŞÜPHESİ İTİRAFI
Yargılandığı davalar öncesi Amerikan halkının çok sevdiği profesyonel bir sporcu olan Simpson, 2018'de, yani cezaevinden çıkmasından aylar sonra verdiği röportajda kendisinde Kronik Travmatik Ensefalopati (CTE) hastalığı olmasından şüphelendiğini itiraf etmiş, zaman zaman hafıza sorunları yaşadığını anlatmıştı.
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