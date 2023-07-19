Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Güncel Sıcaklıklar yükseliyor! O ilde terlikler ve ayakkabı tabanları asfalta yapıştı!

        O kentte sıcak hava nedeniyle sokaklarda yoğunluk azaldı

        Sıcak hava dalgası etkili olmaya devam ediyor. Termometrelerin 41 dereceyi gösterdiği Aydın'da da sıcak hava nedeniyle açık alanlardaki yoğunluk azaldı. Kentte bazı noktalarda asfaltın eridiği görüldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 16:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        O ilde terlikler ve ayakkabı tabanları asfalta yapıştı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'da sıcak hava nedeniyle açık alanlardaki yoğunluk azaldı. Kentte hava sıcaklığı, öğle saatlerinde 41 dereceye ulaştı.

        AA'da yer alan habere göre Merkez ilçe Efeler'de vatandaşlar, dışarı çıkmamayı tercih etti. Dışarı çıkanlar ise gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

        İlçedeki meydan ve sokaklarda insan yoğunluğunun azaldığı görüldü.

        Sıcaktan bunalanlar ise serinlemek için Kuşadası ve Didim ilçelerindeki sahilleri doldurdu.

        REKLAM

        Kuşadası'nda Davutlar yolunda asfalt eridi. Eriyen asfalttan yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşların terliği, eriyen asfalta yapıştı.

        #haberler
        #Aydın
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        O ilde terlikler ve ayakkabı tabanları asfalta yapıştı!
        O ilde terlikler ve ayakkabı tabanları asfalta yapıştı!
        'İstanbul dünyadaki en riskli 10 şehirden birisi'
        'İstanbul dünyadaki en riskli 10 şehirden birisi'
        Aile şiddet! 14 yaşındaki kız, camdan atladı
        Aile şiddet! 14 yaşındaki kız, camdan atladı
        Fenerbahçe yeni transferi duyurdu!
        Fenerbahçe yeni transferi duyurdu!
        Putin hakkındaki tutuklama kararının ardından BRICS'e katılmayacak
        Putin hakkındaki tutuklama kararının ardından BRICS'e katılmayacak
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Bilirkişi raporu çıktı Tüpler ocak yanında çıktı!
        Bilirkişi raporu çıktı Tüpler ocak yanında çıktı!
        "Konut devri" tuzağı! 11 milyonluk vurgun
        "Konut devri" tuzağı! 11 milyonluk vurgun
        Yunanistan'da yangın kabusu
        Yunanistan'da yangın kabusu
        Tek celsede boşandılar
        Tek celsede boşandılar
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Sıcaklık nedeniyle ilan edilen kırmızı alarm sürüyor!
        Sıcaklık nedeniyle ilan edilen kırmızı alarm sürüyor!
        Büyük acı sonrasında ilk kez duygularını dile getirdi
        Büyük acı sonrasında ilk kez duygularını dile getirdi
        Ortalığı karıştıran imza!
        Ortalığı karıştıran imza!
        Tepki görünce kazayı anlattı
        Tepki görünce kazayı anlattı
        10 milyon Euro'luk operasyon!
        10 milyon Euro'luk operasyon!
        Prof. Kadıoğlu anlattı: Isınmaya karşı albedo
        Prof. Kadıoğlu anlattı: Isınmaya karşı albedo
        İç hat uçuşlarında tavan fiyat yükseltildi
        İç hat uçuşlarında tavan fiyat yükseltildi
        Küba'da doğdu gururumuz oldu!
        Küba'da doğdu gururumuz oldu!
        O kanser türünde radyoterapinin yan etkilerini azaltan şey ne?
        O kanser türünde radyoterapinin yan etkilerini azaltan şey ne?