O ilde görüntülendi!

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bir vatandaşın çektiği görüntülerde, şehir merkezinden başlayarak ortalığı tozu dumana katan hortum, kısa sürede büyüdü. Nemrut Dağı yamacına doğru ilerleyerek etkisini yitiren hortum, bölgede kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.