Burhaniye'de Garaj Taksi'de araç satın alan bir çocuk annesi Zehra Zeybek ilçenin ilk kadın taksicisi oldu.
İlçenin ilk kadın taksicisi olmaktan büyük mutluluk duyduğunu anlatan Zeybek, işini ise severek yaptığını söyledi. Zehra Zeybek, koronavirüsle mücadele kapsamında taksiciler olarak alınan tedbirleri şöyle anlattı: "Biz taksici esnafı olarak ilave tedbirler alarak yolcuların sağlığını düşündük. Yolcularımızın sağlıklı bir ortamda seyahat etmeleri için elimizden gelen tüm tedbirleri almaya çalışıyoruz.
Taksiye burada artık kadın eli değdi. Bu tedbirlere öncelikli olarak Burhaniye Belediye Başkanlığı da araçlarımızı her hafta muntazaman dezenfekte ederek bizlere desteğini gösterdi. Burhaniye Belediyesi taksici esnafının yanında olarak araçlarımıza dezenfektan, maske ve eldiven dağıtarak sosyal belediyeciliğin öncüsü olmuştur. Araçlarımızda yolcular için dezenfektan, kolonya, eldiven ve maske bulundurarak yolcularımızın sağlığına önem veriyoruz. İşimi severek yapıyorum."
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