DHA

İzmir'in Aliağa ilçesindeki tersane yakınlarında toplanan toz numunelerin analizinde, sağlığa zararlı asbest lifleri tespit edildi.

Aliağa ilçesine bağlı 55 farklı sokaktan rastgele toplanan toz numuneleri, 27 Temmuz- 5 Ağustos tarihleri arasında analiz edildi. Gemi söküm tesisi yakınlarındaki toz numunelerini inceleyen asbest uzmanları; halk sağlığına zararlı, serpantin grubu krizotil türü asbest liflerine rastladı. Asbest ve Tehlikeli Atıklar Derneği ile Aliağa Çevre Platformu'nca yürütülen çalışmalar raporlanırken, bölgedeki en riskli yerin tersaneye bitişiğindeki alan olduğu tespit edildi.

'TÜRKİYE'DE 2010'DA ASBEST MADDESİ YASAKLANDI'

Toz numuneleri inceleyen Asbest ve Tehlikeli Atıklar Derneği İzmir Temsilcisi ve Asbest Söküm Uzmanı Nimet Koç "Aliağa'nın 55 farklı noktasından belirlenen standartlara göre numuneler aldık. Gemi söküm tesisinin sokağında aldığımız numunede serpantin grubu, krizotil türü asbest liflerini bulduk. Bu konunun yeterince üzerine düşülmüş olsaydı, bu maddeyi bulmazdık. Asbest, yüzyıllardır mucizevi bir mineral olarak görülmüştür ve her yerde kullanılmıştır. İnsanları öldüreceği fark edildiğinde bu madde sorgulanarak yasaklandı. Türkiye'de 2010 yılında asbest maddesini yasaklandı" dedi.

'RÜZGARIN ETKİSİYLE SÜRÜKLENMESİ SÖZ KONUSU'

Asbestin etkilerinin 10 ile 50 yıl arasında görüldüğünü belirten Koç, "Asbest başta akciğer zarı kanseri olmak üzere karın zarı kanseri, ölümcül mezotelyoma ve türevlerine yol açıyor. İnsanlar, boğularak ölüyor ve oksijen tüpleri ile gezmek zorunda kalıyor. Bu araştırma bir başlangıç adımı ve mutlaka geliştirilmeli. Üniversiteler, TÜBİTAK bu çalışmaya el atmalıdır. Bu madde sadece bu alanı değil, geniş bir bölgeyi etkiliyor. Verilerin çokluğu hipotezlerin nesnelliğini gösterir. Sağlıklı bir yerde yaşayıp yaşamadığımızı araştırdık ancak araştırma genişletilip daha fazla numune alınırsa çalışma nesnelleşecektir. Numuneleri yüzeyden, topraktan aldık. Rüzgarın etkisiyle bu maddenin sürüklenmesi durumu söz konusu. Bu maddeden Menemen ve İzmir etkilenebilir. Düzenli bir denetim gerekiyor" diye konuştu.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Aliağa'daki Gemi Geri Dönüşüm Sanayi Bölgesi'nin etrafında asbest tespit edildiği yönündeki iddialarla ilgili yapılan açıklamada, Aliağa'daki bölgeye söküm amacıyla getirilmek istenen gemiler için Basel Sözleşmesi kapsamında notifikasyon onayı verildiği belirtildi. Bu onay için asbest miktarını da içeren "IHM raporu" ile asbest uzmanı ve çevre mühendisinin hazırladığı gerçekleme raporunun istendiğinin aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başvurulara istinaden Müdürlüğümüzce tesislerde ve baştankara yapılan gemilerde denetlemeler yapılmakta ve notifikasyon onayları denetleme sonucunda değerlendirilmektedir. Asbest bulunan gemilerde asbestli bölgede söküm işlemleri, konusunda uzman firma ve kişiler tarafından yapılmakta ve sökülen asbest atıklarının tamamen kapalı alanda geçici depolanarak bertarafa gönderilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca ülkemize söküm amacıyla getirilen veya getirilecek gemilerde fazla miktarda asbest bulunması durumunda gemilere notifikasyon onayı verilmemekte ve mahrece iade işlemleri gerçekleşmektedir."