Ö Harfiyle Başlayan Hayvan İsimleri: Ö Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Neler, Kaç Tane Var ve Hangileri?

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Türkçe de ö harfi ile başlayan birçok kelime bulunmaktadır. Peki, ö harfi ile başlayan hayvanlar hangileri? Ö harfi ile başlayan hayvanlar ve özellikleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

Ö Harfiyle Başlayan Kaç Tane Hayvan Var?

Türk alfabesinde o harfinden sonra, p harfinden ise önce gelen ö harfi; birçok kelime ve kavramın ilk harfi olabildiği gibi; birçok hayvan isminde de ilk harf olarak bulunabilmektedir. Sayıları yaklaşık olarak 20 civarı olan bu hayvan isimleri arasında, herkes tarafından bilinen öküz ya da ördekten, görece daha az tanınan öksüz balığına kadar farklı özelliklere sahip hayvanlar yer almaktadır.

Ö Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri

Farklı genetik özelliklere sahip olan ve ismi ö ile başlayan yaklaşık 20 kadar hayvan olduğundan daha önce bahsetmiştik. Bu başlık altında bu hayvanlar arasından seçmiş olduğumuz 10 hayvan ismini sizler için listeledik. İşte, ö harfi ile başlayan hayvanlar…

Öküz

Ördek

Örümcek

Ökse Ardıç Kuşu

Öksüz Balığı

Öpücük Böceği

Ötücü Kuğu

Öglena

Örümcek Maymunu

Ördek Midyesi

Ö Harfi ile Başlayan Hayvanlar Hangileri

Tek hücreli canlıdan kara üzerinde yaşam süren memelilere, deniz canlısı ve balıklardan böceklere kadar farklı hayvan türlerinin yer aldığı listemizi detaylandırmak yerinde olacaktır. Her biri farklı özelliklere sahip olan bu canlıları, yazımızın devamında sizler için özetledik:

Öküz: İğdiş edilmiş erkek sığır olan öküzler, genel olarak tarla sürmek ve kağnı çekmek gibi işlerde kullanılan bir hayvandır. Özellikle yük çekme konusunda oldukça mahir olan öküzler, kendi ağırlıklarının 4 katına yakın bir ağırlıkta olan yükleri çekebilirler.

Ördek: Eti ve yumurtası yenebilen kuş türlerinden bir tanesi olan ördekler; kısa bacaklı ve kısa boyunlu canlılardır.

Örümcek: Eklembacaklılar ailesinin bir üyesi olan örümcekler, birbirlerine saldıracak kadar yırtıcı olan hayvanlardır. 5000’e yakın farklı türe sahip olan örümceklerin Türkiye’de ise 53 farklı familyaya mensup olan 950 farklı türü yaşamaktadır.

Ökse Ardıç Kuşu: Karatavukgiller ailesinin ötücü bir türü olan ökse ardıç kuşları, genel olarak ökseotu tohumları ile beslenen ve ormanlık alanlarda yaşayan kuşlardır.

Öksüz Balığı: Akdeniz, Ege ve Marmara’da da rastlanan bu balık türü, pembe bir renge sahiptir ve kırlangıçgiller familyasının bir üyesidir. Ortalama olarak 40 santimetreye ulaşan boyları ile dikkat çeken öksüz balıklarının bilimsel ismi ise Trigla lyra’dır.

Öpücük Böceği: Kan emici böceklerden bir tanesi olan öpücü böcekleri, Güney Amerika ülkelerinde yaygın olarak bulunmaktadır.

Ötücü Kuğu: Ördekler familyasına dahil olan Ötücü kuğular, zamanlarının çoğunu yüzerek geçirmelerine rağmen iyi uçucu olan kuşlardır.

Öglena: Tek hücreli bir canlı türü olan öglena, yeşil ve uzun bir yapıdadır.

Örümcek Maymunu: Latin Amerika’ya özgün bir maymun türü olan Örümcek maymunları, oldukça çevik olan canlı türleri arasında yer almaktadır.

Ördek Midyesi: Çift kabuğa sahip bir yumuşakça olan ördek midyeleri, tatlı sularda yaşamaktadırlar.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram