'O da Tekfen'den sezonun ilk konseri

Tekfen Filarmoni'nin kuruluşunun 30. yıl dönümünü kutladığı 2022 yılında Tekfen Filarmoni sanatçıları ile hayata geçirdiği "O da Tekfen", üçüncü sezonunda vereceği konserlerle lise ve üniversite öğrencilerini klasik müzik ile buluşturmaya devam edecek. Geçen yıl birçok bestecinin eserlerinin yer aldığı zengin bir repertuvarla yaklaşık 1800 öğrenciyi klasik müzikle buluşturan O da Tekfen sanatçıları, yeni sezonun ilk konserini 24 Ekim’de Notre Dame de Sion Fransız Lisesi’nde verecek. Sezonun diğer konserlerini ise oda müziğinde Türkiye’nin en güzel salonlarından biri olarak kabul edilen Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’de icra edecek. Tüm sezon boyunca her iki okulda da öğrencileri klasik müzikle buluşturmaya devam edecek olan O da Tekfen 2025 yılında Yaşar Üniversitesi iş birliği ile İzmir’de de bir konser verecek.

REKLAM advertisement1 REKLAM O da Tekfen Sonbahar Konserleri’nin ajandası sırasıyla şöyle: Sezonun ilk konseri 24 Ekim’de Notre Dame de Sion Fransız Lisesi’nde Çağdaş Engin (klarinet) ve Sarper Kaynak (piyano) tarafından verilecek konserde Brahms’ın 1 numaralı Klarinet ve Piyano Sonatı, Schumann’ın Fantasiestücke Op. 73 ile Danzi’nin Konzertstück No. 2 eserleri seslendirilecek. Sezonun diğer konserleri ise Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’de gerçekleştirilecek. 30 Ekim’de gerçekleştirilecek ikinci konserde Aslıhan And (flüt), Mehmet Seyid Mas (obua), Yağızcan Keskin (klarinet), Mert Kutluğ (fagot), Volkan Kartal (korno) ve Kandemir Basmacıoğlu (piyano), Poulenc’in Tahta Üflemeli Çalgılar ve Piyano için Altılı (Fp.100), Rossini’nin Sevil Berberi Operası Uvertürü ve Gershwin’in “Rhapsody in Blue” eserlerini genç klasik müzikseverlerle buluşturacak.

REKLAM Sezonun üçüncü konseri ise 27 Kasım’da Özgür Baskın (keman), Ayça Akünal Özalp (keman), Gökçen Erdem (viyola) ve Serdar Mamaç (viyolonsel) tarafından verilecek. Konserde Schulhoff’tan Yaylı Çalgılar Dörtlüsü için 5 Parça, WV 68 ile Smetana’nın 1 numaralı Yaylı Dörtlüsü seslendirilecek. 25 Aralık’ta gerçekleştirilecek son konserde ise Tolga Kulak (keman), Hüseyin Mehmetoğlu (viyola), Serdar Mamaç (viyolonsel), Umur Koçan (kontrbas), Yağızcan Keskin (klarinet), Mert Kutluğ (fagot) ve Volkan Kartal (korno), Beethoven’ın Mi bemol Majör Septet’ini ve Strauss’un Till Eulenspiegel eserini dinleyicilerle buluşturacak.

İlkbahar döneminin ilk konserini 20 Şubat’ta verecek olan O da Tekfen, sezona İstanbul ve İzmir konserleri ile devam edecek.