O bölgede bayramda da gece gündüz denetim sürüyor

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili olmasına rağmen Edremit ilçesindeki Engil Çayı'nda kaçak avcılara karşı denetimler yaptı.
Jandarma ile birlikte yapılan denetimlerde av yasağından bugüne kadar yaklaşık 8 bin ton inci kefali ile 10 bin metre uzunluğundaki ağ malzemelerine el konuldu.
Van Gölü'nün tek balık türü inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da tatlı sulara göç ediyor.
Bu göç yolculuğu görsel bir şölen sunarken, kaçak avcıların yakalanması için de jandarma, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri, gece gündüz denetim yapıyor.
Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, kaçak avcılara, yönelik yaptığı denetimlerini bayramda da gece gündüz demeden sürdürüyor. İnci kefalinin en çok göç ettiği Edremit İlçesindeki Engil Çayı'nda kaçak avcılara yönelik denetim yapan ekipler, çayda ağ olup olmadığını kontrol etti.
İNCİ KEFALİ İÇİN MESAİDELER
Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammed Demir, Dünyanın en büyük tuzlu ve sodalı suyu olan Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin tatlı sulara göçünün 15 Nisan tarihi itibariyle başladığını belirterek şöyle konuştu:
"Üreme dönemi olan 3 ay boyunca av yasağı uygulanmaktadır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olarak av yasağından bir ay önce hazırlıklarımızı tamamladık. Bununla ilgili komisyon üyelerine yönelik toplantılar düzenledik ve bu kararlar av yasağında uygulanmak için ilgili kurumlara bildirildi. Bu denetimlerimizi jandarma, sahil güvenlik ve polis ekipleri ile ortak yürütüyoruz. Bu ekiplerimize yönelik eğitimler de verildi. 10 okulda yaklaşık bin öğrenciye yönelik inci kefali bilinçlendirme eğitimleri verdik. Av yasağından bugüne kadar yaklaşık 8 bin ton inci kefali ile 10 bin metre uzunluğundaki ağ malzemelerine el konuldu. Bakanlığımız tarafından gönderilen 12 araç, av yasağı döneminde kullanılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi. İnci kefalini korumak için 7/24 sahada görev yapmaktayız. Bayramda da inci kefalinin üreme yerlerinden biri olan Engil Çayı'nda da denetimler yaptık. Bu denetimlerimiz bayram tatili sürecinde gece gündüz devam edecektir. Buradan halkımıza seslenmek istiyoruz. Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalini, üreme döneminde avlamayalım, sahip çıkalım."
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