O anlar kamerada! Telefon tamiri yapıyordu! Batarya böyle patladı! - güncel haberler

DHA

Kocaeli İzmit'te, dün öğle saatlerinde Ömerağa Mahallesi Dar Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde, teknisyen Mehmet Doğanay'ın telefonu tamir ettiği sırada, tezgahta bulunan arızalı bir telefonun bataryası patladı.

PARMAKLARINDA YANIKLAR OLUŞTU DHA'da yer alan habere göre telefon alev alırken, teknisyen Mehmet Doğanay yere attığı telefonu söndürdü. Telefonu söndürmeye çalışan Doğanay'ın parmaklarında yanıklar oluştu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"TELEFONUN BATARYASI ŞİŞMİŞTİ" Olay anını anlatan iş yeri sahibi Vezir Ekin, "Teknisyen arkadaşımız tamire gelen telefonu kenara koyuyor. Elinde çalıştığı başka bir cihaz varken patlama yaşanıyor. Patlayan telefonda batarya şişme şikayetiyle gelmişti, kullanıcı da bataryasını değiştirmemizi istemişti bizden.

"BATARYA UZUN SÜRE DAYANMIYORSA DİKKAT" O esnada birden patladı ve alev aldı. Ben kapının önündeydim, alevi görünce direkt yangın tüpünü alıp geldim. Zaten arkadaşımız cihazı yere atıp hava ile temasını kesiyor. Elinde yanıklar olduğu için bugün çalışmıyor. Bir telefonun bataryası uzun süre dayanmıyorsa ya da şişme belirtisi gösteriyorsa mutlaka o batarya değişmeli" dedi.