O anlar kamerada! Küçük kızın nefes borusuna çiğ köfte kaçtı!
Samsun'un İlkadım ilçesinde, çarşı ve mahalle Bekçisi Özkan Topsakal, nefes borusuna çiğ köfte parçası kaçan 13 yaşındaki kızı Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı. O anlar kameraya da yansıdı
Samsun'da olay, dün saat 22.00 sıralarında İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi’ndeki bir çiğ köftecide meydana geldi.
ÇİĞ KÖFTE BOĞAZINA KAÇTI
DHA'da yer alan habere göre çiğ köfte yiyen kızın nefes borusuna yiyecek kaçtı.
BEKÇİDEN KURTARAN HAMLE
Bu sırada caddede devriye gezen İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çarşı ve mahalle bekçilerinden Özkan Topsakal, dükkana girip Heimlich manevrası yaparak çiğ köfte parçasını çıkardı.
OLAY ANI KAMERADA
O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.