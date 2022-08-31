O anlar kamerada! Karadeniz'de hortum!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabah saatlerinde sağanak yağış ve fırtına İstanbul Karaburun açıklarında etkili oldu.

İHA'da yer alan habere göre İstanbul Karaburun açıklarında hortum çıktı. Hortum cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.