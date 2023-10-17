O anlar kamerada! Boynuz darbesiyle 2 metre fırlattı!
Burdur'daki bir çiftlikte, dananın bakım yapmak için yanına gelen üreticiyi boynuz darbesiyle 2 metre havaya fırlattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Burdur'un Bağlar Mahallesi'ndeki bir çiftlikte, 12 Ekim Perşembe günü meydana gelen olayda, hayvanların bulunduğu bölüme bakım için giren üretici, sırtı dönük haldeyken bir dananın saldırısına uğradı.
2 METRE HAVAYA FIRLATTI
DHA'da yer alan habere göre dana, arkasından yaklaştığı üreticiyi boynuz darbesiyle yaklaşık 2 metre havaya fırlattı.
OLAY KAMERAYA DA YANSIDI
Yere düşen üreticiyi, çiftlik çalışanları kurtardı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.
ÇALIŞANLAR KURTARDI
Görüntüde üreticinin hayvanların yanına gelmesi, dananın saldırısı sonucu havaya fırlayıp yere düşmesi ve çalışanların üreticiyi kurtarması yer aldı.