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        Haberler Gündem 3. Sayfa O anlar kamerada! Boynuz darbesiyle 2 metre fırlattı! - Burdur haberler

        O anlar kamerada! Boynuz darbesiyle 2 metre fırlattı!

        Burdur'daki bir çiftlikte, dananın bakım yapmak için yanına gelen üreticiyi boynuz darbesiyle 2 metre havaya fırlattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 10:06 Güncelleme: 17.10.2023 - 10:12
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        O anlar kamerada! Boynuz darbesiyle 2 metre fırlattı!
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        Burdur'un Bağlar Mahallesi'ndeki bir çiftlikte, 12 Ekim Perşembe günü meydana gelen olayda, hayvanların bulunduğu bölüme bakım için giren üretici, sırtı dönük haldeyken bir dananın saldırısına uğradı.

        2 METRE HAVAYA FIRLATTI

        DHA'da yer alan habere göre dana, arkasından yaklaştığı üreticiyi boynuz darbesiyle yaklaşık 2 metre havaya fırlattı.

        OLAY KAMERAYA DA YANSIDI

        Yere düşen üreticiyi, çiftlik çalışanları kurtardı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.

        ÇALIŞANLAR KURTARDI

        Görüntüde üreticinin hayvanların yanına gelmesi, dananın saldırısı sonucu havaya fırlayıp yere düşmesi ve çalışanların üreticiyi kurtarması yer aldı.

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        #Burdur
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