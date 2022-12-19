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Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı! Ölüler ve yaralılar var!

Gaziantep'te, yol ortasında duran köpeğe çarpmamak için şoförünün manevra yaptığı servis minibüsü, park halindeki kamyonete çarptı. Kazada kamyonet arkasında altyapı çalışması yapan işçiler 34 yaşındaki Fatih Akar ile Mehmet Patlar hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi

Giriş: 19.12.2022 - 13:48 | Güncelleme: ABONE OL
O AN KAMERADA | Son dakika haberi: Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı! Ölüler ve yaralılar var!
DHA

Gaziantep'te kaza, sabah saatlerinde, 5´inci Organize Sanayi Bölgesi 509 No'lu caddede meydana geldi.

MANEVRA YAPTI KAMYONETE ÇARPTI

DHA'da yer alan habere göre ismi öğrenilemeyen şoför, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için, işçi servisi minibüsüyle manevra yapınca yol kenarında park halindeki kamyonete çarpıp sürükledi.

ARACIN ALTINDA SIKIŞTILAR

Kamyonetin arkasında altyapı çalışması gerçekleştiren telekomünikasyon şirketi işçileri Fatih Akar ile Mehmet Patlar, aracın altında kalarak sıkıştı.

BİR KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, kamyonet ile duvar arasında kalan Akar ve Patlar´ı sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Mehmet Partlar´ın hayatını kaybettiğini belirledi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Şehitkamil Devlet Hastanesi´ne kaldırılıp, acil serviste tedaviye alınan Fatih Akar da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

3 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada, servis minibüsünde bulunan ve yaralanan 3 kişinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; yol ortasındaki köpeğe çarpmamak için şoförünün manevra yaptığı servisin kamyonete çarpma anı yer aldı.

ÇORUM'DA 6 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

İHA'da yer alan habere göre öte yandan, Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, hareket halindeki bir otomobil aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için fren yaptı. Fren sonucu arkadan gelen araçlar duramadı ve toplamda 6 araç kazaya karıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

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