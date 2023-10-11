O anlar kamerada! İstanbul'un göbeğinde kaldırım çöktü, kadın içine düştü!
İstanbul Şişli'de kaldırımda yürüyen Gülcan N., kaldırımın çökmesi sonucu oluşan çukura düştü. İtfaiye tarafından kurtarılan yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Oluşan çukurun yakınındaki 3 otomobilin çevresinde güvenlik amacıyla önlem alındı. Kadının kaldırımda yürürken bir anda oluşan çukura düşme anı güvenlik kamerasına da yansıdı
İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay, saat 12.15 sıralarınsa Şişli ilçesi Esentepe Mahallesi Harman Sokak'ta meydana geldi.
KADINI İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI
DHA'da yer alan habere göre Gülcan N. yürürken bir anda kaldırım çöktü. Oluşan çukura düşen kadını itfaiye ekipleri merdiven uzatarak kurtardı.
YARALANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
Gülcan N. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yolda başka çökmelerin yaşanması ihtimaline karşılık güvenlik tedbiri alındı.
GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Oluşan çukurun yakınındaki 3 otomobilin çevresinde de güvenlik amacıyla önlem alındı.
Ekiplerin çökmenin meydana geldiği yerdeki çalışmaları devam ediyor.
DÜŞME ANI KAMERAYA YANSIDI
Oluşan çukurun yakınındaki 3 otomobilin çevresinde de güvenlik amacıyla önlem alındı. Kadının kaldırımda yürürken bir anda oluşan çukura düşme anı güvenlik kamerasına da yansıdı.