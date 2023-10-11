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        Haberler Gündem 3. Sayfa O anlar kamerada! İstanbul'un göbeğinde kaldırım çöktü, kadın içine düştü! - Haberler

        O anlar kamerada! İstanbul'un göbeğinde kaldırım çöktü, kadın içine düştü!

        İstanbul Şişli'de kaldırımda yürüyen Gülcan N., kaldırımın çökmesi sonucu oluşan çukura düştü. İtfaiye tarafından kurtarılan yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Oluşan çukurun yakınındaki 3 otomobilin çevresinde güvenlik amacıyla önlem alındı. Kadının kaldırımda yürürken bir anda oluşan çukura düşme anı güvenlik kamerasına da yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 13:37 Güncelleme: 11.10.2023 - 15:48
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        O anlar kamerada! İstanbul'un göbeğinde kaldırım çöktü, kadın içine düştü!
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        İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay, saat 12.15 sıralarınsa Şişli ilçesi Esentepe Mahallesi Harman Sokak'ta meydana geldi.

        KADINI İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

        DHA'da yer alan habere göre Gülcan N. yürürken bir anda kaldırım çöktü. Oluşan çukura düşen kadını itfaiye ekipleri merdiven uzatarak kurtardı.

        YARALANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

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        Gülcan N. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yolda başka çökmelerin yaşanması ihtimaline karşılık güvenlik tedbiri alındı.

        GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

        Oluşan çukurun yakınındaki 3 otomobilin çevresinde de güvenlik amacıyla önlem alındı.

        Ekiplerin çökmenin meydana geldiği yerdeki çalışmaları devam ediyor.

        DÜŞME ANI KAMERAYA YANSIDI

        Oluşan çukurun yakınındaki 3 otomobilin çevresinde de güvenlik amacıyla önlem alındı. Kadının kaldırımda yürürken bir anda oluşan çukura düşme anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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