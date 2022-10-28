NYT ve Musk arasında "kaos ajanı" gerginliği

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, inişli çıkışlı bir sürecin ardından sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldı. Twitter'daki paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelen Musk, çarşamba günü attığı tweette New York Times'ı hedef aldı.
New York Times'ta "Elon Musk nasıl jeopolitik kaos ajanı oldu" başlıklı bir haber kaleme alındı. NYT, Musk'ı Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları, İran'daki protestoların ve Çin ile Tayvan arasındaki durumun sona erdirilmesi konusundaki önerileri nedeniyle "jeopolitik kaos ajanı" olarak nitelendirdi.
Musk ise Twitter hesabından şöyle cevap verdi;
"New York Times, küresel siyasette yeni, kaotik bir aktör olarak ortaya çıktı. Gazetenin dünyanın en yanıcı çatışmalarından bazılarına müdahaleleri bazen nimet oldu, ancak mesajları da sorunlara sebep oldu."
Musk, gazeteye konuşan anonim kaynaklarla dalga geçerek, "Konuya yakın isimsiz kaynaklara göre ki onlar anonim kalmak istiyor" dedi.
Musk geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından Ukrayna-Rusya barışına ilişkin şu anketi düzenlerken kullanıcılardan "evet" ya da "hayır" yanıtı vermelerini istemişti;
"Rusya-Ukrayna barışı
- BM gözetiminde ilhak edilen bölgelerin seçimlerinin yeniden yapılması. Rusya, eğer halkın iradesi buysa gitmeli.
- Kırım, resmen Rusya'nın bir parçası olarak tanınmalı.
- Kırım'a su temini güvence altına alınmalı.
- Ukrayna tarafsız kalmalı."
Musk'ın bu anketi Ukraynalı yetkilileri kızdırmıştı. NYT haberinde de Musk'ın barış planı önerme girişimi eleştirildi.
Haberde ayrıca Musk'ın Starlink'i İran'da çalıştırma girişimleri de eleştirildi ve bu girişim karışık olarak nitelendirildi. İranlı bir dijital haklar uzmanı olan Amir Rashidi, bunu 'sorumsuz' olarak nitelendirdi.
Son olarak, Musk'ın Çin-Tayvan krizinin sona ermesi için Tayvan'ın Çin'e bağlı özel idari bölge olması durumunda sorunun çözüleceği önerisi eleştirildi. Haberde bunun Tayvan'da Tesla ürünlerinin boykotuna yol açabileceği ileri sürüldü.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!