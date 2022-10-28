NYT ve Musk arasında "kaos ajanı" gerginliği

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk , inişli çıkışlı bir sürecin ardından sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldı. Twitter'daki paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelen Musk, çarşamba günü attığı tweette New York Times'ı hedef aldı.

New York Times'ta "Elon Musk nasıl jeopolitik kaos ajanı oldu" başlıklı bir haber kaleme alındı. NYT, Musk'ı Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları, İran'daki protestoların ve Çin ile Tayvan arasındaki durumun sona erdirilmesi konusundaki önerileri nedeniyle "jeopolitik kaos ajanı" olarak nitelendirdi.

Musk ise Twitter hesabından şöyle cevap verdi;

"New York Times, küresel siyasette yeni, kaotik bir aktör olarak ortaya çıktı. Gazetenin dünyanın en yanıcı çatışmalarından bazılarına müdahaleleri bazen nimet oldu, ancak mesajları da sorunlara sebep oldu."

Musk, gazeteye konuşan anonim kaynaklarla dalga geçerek, "Konuya yakın isimsiz kaynaklara göre ki onlar anonim kalmak istiyor" dedi.