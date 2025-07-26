Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya NYT: İsrail ordusu Hamas'ın yardımları "sistematik olarak çaldığına" dair kanıt bulamadı | Dış Haberler

        NYT: İsrail ordusu Hamas'ın yardımları "sistematik olarak çaldığına" dair kanıt bulamadı

        İsrail ordusunun Hamas'ın Gazze'ye gelen yardımları "sistematik şekilde çaldığına" dair herhangi bir kanıt bulamadığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 16:08 Güncelleme: 26.07.2025 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        New York Times'tan İsrail'e yalanlama
        ABONE OL
        ABONE OL

        New York Times'a (NYT) konuşan ve adlarının açıklanmasını istemeyen İsrailli yetkililer, İsrail'in Gazze'ye yönelik yardımları engellemek için uzun süredir kullandığı "Hamas, yardımları sistematik şekilde çalıyor." iddiasına dair açıklamada bulundu.

        Yetkililer, İsrail'in bu tezi yaklaşık iki yıldır kullandığına dikkati çekerek, "Ancak İsrail ordusu, hiçbir zaman Hamas'ın sistematik şekilde bu yardımları çaldığına dair kanıt bulamadı." ifadesini kullandı.

        Ayrıca yetkililer, Birleşmiş Milletler'in (BM) Gazze'de kurduğu yardım dağıtım sisteminin şu ankine göre çok daha sistematik ve verimli ilerlediğini kaydetti.

        Netanyahu hükümeti yetkilileri dinlememiş

        Yetkililer, ordunun "Hamas yardımları çalıyor." iddiası üzerine araştırma yapıldığını ve kanıt bulunamadığını ifade ederek, bu konunun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun askeri danışmanı ile görüşüldüğünü bildirdi.

        REKLAM

        Görüşmede BM yardımlarının engellenmesi ve Gazze İnsani Yardım Vakfının (GHF) bölgede dağıtımla sorumlu tek kuruluş olmasına yönelik endişelerini dile getirdiklerini belirten yetkililer, hükümetin bu görüşü reddettiğini kaydetti.

        Gazze "açlıktan" ölüyor

        İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

        Başta çocuklar olmak üzere Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

        Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

        Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

        Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail'in saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

        Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

        İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP'den komisyona 4 isim
        MHP'den komisyona 4 isim
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        2 asker şehit oldu
        2 asker şehit oldu
        Gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta
        Gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Çifte vahşet: Anne ile kızı öldürüldü
        Çifte vahşet: Anne ile kızı öldürüldü
        F.Bahçe'de Yüksek Divan Kurulu gerçekleşiyor!
        F.Bahçe'de Yüksek Divan Kurulu gerçekleşiyor!
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        4 kentte orman yangını
        4 kentte orman yangını
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        "Yapay zeka kullanmıyorsanız, işinizi yapay zeka kullanan birine kaptıracaksınız"
        "Yapay zeka kullanmıyorsanız, işinizi yapay zeka kullanan birine kaptıracaksınız"
        İnternet yargılamaları
        İnternet yargılamaları
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        Habertürk Anasayfa