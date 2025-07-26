Antalya'nın Gazipaşa ve Alanya ilçelerindeki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, Karabük'te devam eden yangın 60 saati aştı. Mersin'in Silifke ilçelerinde de orman yangını çıktı. Muğla'nın Ortaca ilçesindeki yangın da kontrol altına alıdı.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Antalya, Karabük, Muğla ve Mersin'de orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "6 ilimizdeki 7 orman yangını tamamen kontrol altına alındı. Antalya, Mersin ve Karabük'te aktif 3 yangın var" dedi.

ANTALYA'DA GAZİPAŞA'DA DEVAM EDİYOR

Antalya'nın Alanya ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı, Gazipaşa'da havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Gazipaşa'nın Doğanca Mahallesinde dün öğle saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, Doğanca, Gürçam ve Çile mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda etkisini sürdürüyor.

Alevlerin yaklaşması nedeniyle Gürçam Mahallesi'ndeki evlerin tamamı tedbir amaçlı tahliye edildi.

Gece boyunca karadan arazöz ve iş makineleri ile müdahaleye sabah saatlerinde havalanan çok sayıda helikopter ve uçak da destek veriyor. Bölgedeki hava araçları, yangın havuzları ve denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyor. Çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlerin yayılmaması için mücadele ediliyor. ALANYA'DA 40 HEKTAR ZARAR GÖRDÜ Alanya'nın Söğüt Yaylasında dün öğle saatlerinde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları gece boyunca karadan devam etti. Sabah saatlerinden itibaren çalışmalara 3 uçak ve 3 helikopter de destek verdi. Ekiplerin mücadelesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 40 hektarlık alan zarar gördü. EYMİR GÖLÜ YAKININDA YANGIN Ankara'da Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Eymir Gölü çevresindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgede güvenlik tedbirleri alınırken, ekiplerin yangını söndürmek için çalışması sürüyor.

KARABÜK'TE 60 SAAT GERİDE KALDI Karabük'te geniş bir alanda etkili olmaya devam eden orman yangını 60 saattir kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Karabük'ün Ovacık ilçesindeki orman yangınında 60 saat geride kaldı. Engebeli ve dağlık alanda rüzgarın etkisiyle doğu ve batı istikametine yayılmaya devam eden yangını söndürme çalışmaları havanın kararmasıyla sadece karadan devam ediyor. REKLAM Öte yandan merkeze bağlı Kamış Köyü Yukarı Aktaş Mahallesinde bulunan bazı evler dün gece itibariyle alevlere teslim oldu. Zarar gören evler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. ORTACA'DA YANGIN KONTROL ALTINDA Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Sarıgerme Mahallesi'ndeki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi. Ekipler, alevleri bölgedeki turistik tesislere sıçramadan kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş ile Belediye Başkanı Evren Tezcan, bölgede incelemelerde bulundu. SİLİFKE'DE YANGIN BAŞLADI Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çadırlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanın üç noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 55 kara aracı ile Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yerleşim yerlerine de yakın olan yangın bölgesinde rüzgar etkili oluyor. Vatandaşlar da ekiplere destek olmak için traktörleriyle su taşıyor. 4 MAHALLE TEDBİREN BOŞALTILDI Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklama, 250 personelle yangına yoğun şekilde müdahale edildiği belirtildi. Açıklamada, "Yangına yakın olan Çadırlı, Bahçederesi, Kocapınar ve Kırtıl mahalleleri tedbiren boşaltılmıştır. Yangının en kısa sürede tamamen kontrol altına alınması için tüm imkanlarımız seferber edilmiştir." ifadesi yer aldı.