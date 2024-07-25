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        Haberler Dünya NYT: İngiltere, Netanyahu hakkındaki yakalama kararına itirazını geri çekecek | Dış Haberler

        NYT: İngiltere, Netanyahu hakkındaki yakalama kararına itirazını geri çekecek

        Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han, 20 Mayıs'ta, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant hakkında "yakalama kararı" çıkarılması başvurusu yaptığını bildirdi. İngiltere'de Başbakan Keir Starmer liderliğinde yeni hükümetin, önceki hükümetin bu karara itirazını iptal edeceği öne sürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 18:25 Güncelleme: 25.07.2024 - 18:25
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        'İngiltere itirazını çekecek'
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        İngiltere’de Keir Starmer liderliğinde yeni hükümetin, bu hafta sonu Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu​​​​​​​ hakkında yakalama kararı çıkarmasına yönelik itirazını geri çekmesi bekleniyor.

        The New York Times (NYT) gazetesinin ismini vermek istemeyen iki yetkiliye dayandırdığı haberinde, İngiltere’nin, UCM savcısının Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkartmasına yönelik itirazını geri çekeceği savunuldu.

        Yetkililer, Starmer liderliğinde kurulan yeni hükümetin, UCM savcısının Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkartılmasına ilişkin bir önceki hükümetin yaptığı itirazı hafta sonu geri çekeceğini öne sürdü.

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        Starmer, mayısta konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Mahkeme, zamanı gelince kararını verebilmeli. Mahkemeyi ve uluslararası hukuku destekliyorum.” demişti.

        LONDRA ELEŞTİRİLMİŞTİ

        İngiltere, 10 Haziran'da "Filistin'in Oslo Anlaşmaları uyarınca İsrail vatandaşları üzerinde cezai yargı yetkisi kullanamadığı durumlarda, UCM'nin İsrail vatandaşları üzerinde yargı yetkisi kullanıp kullanamayacağı" konusunda yazılı beyanla gözlemlerini sunma talebinde bulunmuştu.

        UCM Ön İnceleme Dairesi, 27 Haziran'daki kararında, İngiltere'nin talebini kabul ederek, 12 Temmuz'a kadar yazılı görüşlerini sunması talimatını vermişti.

        UCM, İngiltere'nin yanı sıra UCM'ye görüş sunmak için izin isteyenlerin taleplerinin, 12 Temmuz'a kadar sunulması gerektiğini belirtmişti.

        İngiltere'nin görüş sunma girişiminin, halihazırda yavaş ilerleyen UCM'deki Filistin soruşturmasını yavaşlatacağı yönünde eleştiriler gelirken, İngiltere'nin beyanlarında Netanyahu ve Galant hakkındaki yakalama kararına karşı çıkabileceği dile getirilmişti.

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        İngiltere adına UCM'ye talebi iletilen, dönemin Başbakanı Rishi Sunak, UCM Savcılığının "yakalama kararı" çıkartılması için başvuru yapmasına, Gazze'deki duruma yardımcı olmayacağını söyleyerek karşı çıkmıştı.

        İngiltere'de 6 Temmuz'da görevi devralan Başbakan Keir Starmer hükümetinin ise Sunak hükümetinden farklı olarak Netanyahu ve Galant hakkındaki yakalama kararına karşı çıkmayı düşünmediği bilgisi basına yansımıştı.

        Londra’daki İşçi Partisi liderliğindeki hükümet, 19 Temmuz’da Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ocak ayında kestiği finansman desteğine devam edeceğini de duyurmuştu.

        İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan David Lammy, kesilen 21 milyon sterlinlik desteğin UNRWA'ya ödenmeye devam edeceğini belirtmişti.

        İngiltere'nin UNRWA'ya sağlayacağı 21 milyon sterlinlik destek kapsamında 6 milyon sterlin, Gazze ve Batı Şeria'daki acil ihtiyaç sahiplerine yönelik projelerde, 15 milyon sterlin ise Batı Şeria'daki temel ihtiyaçlara yönelik projelerde kullanılacak.

        Bazı UNRWA çalışanlarının, 7 Ekim 2023'teki saldırılarda yer aldığına ilişkin iddiaların ardından İngiltere, 27 Ocak'ta bu kuruma olan desteğini durdurduğunu açıklamıştı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #İngiltere
        #israil
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