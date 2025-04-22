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        Haberler Dünya NYT: Harvard Trump yönetimine dava açtı | Dış Haberler

        ABD basını: Harvard Donald Trump yönetimine dava açtı

        ABD Başkanı Donald Trump, Filistin'e verdiği destekle de ön plana çıkan Harvard Üniversitesine sağlanan federal fon desteğini kesmekle tehdit etmiş, üniversitenin artık iyi bir öğrenim yeri dahi olmadığını iddia etmişti. ABD basınında yer alan habere göre, Harvard Üniversitesi, federal fonun kesilmesi tehdidine ve üniversite üzerinde kontrol sağlama çabalarına karşı Donald Trump yönetimine dava açtı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 22.04.2025 - 00:59 Güncelleme: 22.04.2025 - 01:14
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        NYT: Harvard Trump yönetimine dava açtı
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        ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta dünyanın sayılı üniversitelerinin başında gelen Harvard'a yönelik ağır eleştirilerde bulunmuştu.

        Filistin'e verdiği destekle de ön plana çıkan Harvard'ın artık iyi bir öğrenim yeri olarak dahi kabul edilemeyeceğini iddia eden Trump, Harvard'ın federal fon desteği almaması gerektiğini ifade etmişti.

        Açıklamasında "Harvard yolunu kaybetmiş." ifadesini kullanan Trump, üniversitenin "radikal solcuların buluştuğu" bir yer haline geldiğini ve bunun üniversiteyi kötü duruma düşürdüğünü ileri sürmüştü.

        "Harvard artık şaka gibi. Nefret ve aptallık öğretmektedir ve artık federal fonları almamalıdır." değerlendirmesini yapan Trump, bu durumun sebebinin "radikal solcuların" üniversitede ders vermesi olduğunu savundu.

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        HARVARD'DAN TRUMP'A DAVA

        New York Times gazetesinde yer alan habere göre, dünyanın en zengin üniversitesi olan Harvard, Trump'ın fon kesintisi tehdidini yargıya taşıma kararı aldı. Üniversitesi, pazartesi günü Donald Trump yönetimine karşı dava açtı.

        Harvard Üniversitesi Başkanı Alan M. Garber, ABD yönetimini uygunsuz bir şekilde üniversite üzerinde kontrol elde etmekle suçladı.

        Massachusetts'teki federal mahkemede açılan davada, hükümetin Harvard'daki akademik karar alma süreçlerini kontrol etmek için "kapsamlı bir saldırı" başlattığı iddia ediliyor. Diğer yandan, ani fon kesintilerine uğrayabilecek diğer üniversitelere de değiniliyor.

        TRUMP İLE HARVARD ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK

        ABD'de Trump yönetimi, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteye yönelik, başta Filistin yanlısı kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek, federal fonları dondurma tehdidinde bulunmuştu.

        Yönetim, Harvard Üniversitesine çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 8,7 milyar doları aşkın hibenin "sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla" soruşturma açıldığını duyurmuştu.

        Federal yönetimin bu tehdidine karşılık Harvard Üniversitesi, Trump'ın "üniversitede reform" yönündeki taleplerini kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Harvard Üniversitesi profesörleri, Trump yönetiminin okula sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonları soruşturma kararına karşı dava açmıştı.

        Trump yönetimi de Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir

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