Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 11.048,19 %0,69
        DOLAR 40,7161 %0,10
        EURO 47,4755 %0,19
        GRAM ALTIN 4.398,16 %-1,04
        FAİZ 40,20 %1,26
        GÜMÜŞ GRAM 49,35 %-1,67
        BITCOIN 121.524,00 %2,67
        GBP/TRY 54,8050 %0,11
        EUR/USD 1,1649 %0,07
        BRENT 66,03 %-0,84
        ÇEYREK ALTIN 7.191,00 %-1,04
        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Nvidia ve AMD, Çin çip satış gelirlerinin yüzde 15’ini ABD’ye ödeyecek - Teknoloji Haberleri

        Nvidia ve AMD, Çin çip satış gelirlerinin yüzde 15’ini ABD’ye ödeyecek

        Nvidia ve AMD, Çin'e satılan yapay zeka çiplerinden elde ettikleri gelirin yüzde 15'ini ABD hükümetine ödemeyi kabul etti. Bu anlaşma, H20 gibi gelişmiş çiplerin Çin'e satışına izin veren ihracat lisanslarının koşulu olarak belirlendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2025 - 11:12 Güncelleme: 11.08.2025 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gelirlerinin yüzde 15'i ABD'ye!
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD’li çip devleri Nvidia ve AMD, Çin’e satılan gelişmiş yapay zeka çiplerinden elde ettikleri gelirin %15’ini ABD hükümetine aktarmayı kabul etti. Reuters’a konuşan bir ABD’li yetkili, bu anlaşmanın Nvidia’nın H20 ve AMD’nin MI308 gibi çiplerinin Çin’e satışına olanak tanıyan ihracat lisanslarının bir parçası olduğunu açıkladı. Trump yönetimi, Nisan ayında H20 çip satışlarını durdurmuş, ancak geçtiğimiz ay bu çiplerin satışına yeniden izin verilmişti.

        ÇİP SATIŞLARINDA YENİ DÖNEM

        #resim#1283282#

        Nvidia ve AMD için Çin, önemli bir pazar konumunda. Nvidia, 26 Ocak’ta sona eren mali yılda Çin’den 17 milyar dolar gelir elde etti; bu, toplam satışlarının %13’üne denk geliyor. AMD ise 2024 yılında Çin’den 6,2 milyar dolar gelir sağladı; bu rakam, toplam gelirinin %24’ünü oluşturuyor. Financial Times’ın haberine göre, çip üreticileri bu ödemeyi ihracat lisanslarını alabilmek için kabul etti. Ancak, Trump yönetiminin bu geliri nasıl kullanacağı henüz belli değil.

        ABD’NİN STRATEJİK ADIMI

        ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, geçen ay CNBC’ye verdiği röportajda, H20 çip satışlarının yeniden başlatılmasının Çin ile nadir toprak elementleri müzakerelerinin bir parçası olduğunu belirtti. Lutnick, Çinli şirketlerin Amerikan teknolojisini kullanmasının ABD’nin çıkarına olduğunu, ancak en ileri teknolojilerin ihracatının yasaklandığını vurguladı. Bir ABD’li yetkili, H20 ve benzeri çiplerin satışının ulusal güvenliği tehdit etmediğini ifade etti.

        ÇİN’E SATIŞ TARTIŞILIYOR

        Center for New American Security’den Geoff Gertz, bu düzenlemeyi eleştirerek, “H20 çiplerinin Çin’e satışı ya ulusal güvenlik riski taşıyor, o zaman satılmamalı; ya da risk taşımıyorsa, neden ek bir ödeme talep ediliyor?” ifadelerini kullandı. Eski Ticaret Bakanlığı danışmanı Alasdair Phillips-Robins de bu adımı eleştiren isimler arasında yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        Üşümezsoy, sosyal medyanın konuştuğu deprem tahminini anlattı
        Üşümezsoy, sosyal medyanın konuştuğu deprem tahminini anlattı
        Komisyonda 3 partinin üye sayısı arttı
        Komisyonda 3 partinin üye sayısı arttı
        Feyenoord'u yıkım planı!
        Feyenoord'u yıkım planı!
        Sosyal medya fenomeninin trajik sonu!
        Sosyal medya fenomeninin trajik sonu!
        İnceleme başlatıldı
        İnceleme başlatıldı
        11-17 Ağustos haftası burç yorumlarınız
        11-17 Ağustos haftası burç yorumlarınız
        Aylin 13 yaşındaydı... Kuzeni için canını verdi!
        Aylin 13 yaşındaydı... Kuzeni için canını verdi!
        Baş döndürücü rakamlar
        Baş döndürücü rakamlar
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        Trump evsizlere karşılaştı: "Washington'ı terk edin"
        Trump evsizlere karşılaştı: "Washington'ı terk edin"
        Benfica'da Kerem Aktürkoğlu belirsizliği!
        Benfica'da Kerem Aktürkoğlu belirsizliği!
        Ülke isimlerine göre kahve tadı nasıl değişiyor?
        Ülke isimlerine göre kahve tadı nasıl değişiyor?
        Trump ve Putin görüşmesi neden Alaska'da yapılacak?
        Trump ve Putin görüşmesi neden Alaska'da yapılacak?
        İşçinin zammının 3’te 1’i devlete
        İşçinin zammının 3’te 1’i devlete
        İsrail gazetecilerin çadırını hedef aldı: 5 gazeteci öldü!
        İsrail gazetecilerin çadırını hedef aldı: 5 gazeteci öldü!
        İndirim kampanyasına 19 firma daha katıldı
        İndirim kampanyasına 19 firma daha katıldı
        Otomotivde 'ithal' gerçek
        Otomotivde 'ithal' gerçek
        Bir ülke daha Filistin'i tanıyacak
        Bir ülke daha Filistin'i tanıyacak
        Netanyahu ile Trump Gazze kentinin işgali kararını görüştü
        Netanyahu ile Trump Gazze kentinin işgali kararını görüştü
        Habertürk Anasayfa