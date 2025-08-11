Nvidia ve AMD, Çin çip satış gelirlerinin yüzde 15’ini ABD’ye ödeyecek

ABD’li çip devleri Nvidia ve AMD, Çin’e satılan gelişmiş yapay zeka çiplerinden elde ettikleri gelirin %15’ini ABD hükümetine aktarmayı kabul etti. Reuters’a konuşan bir ABD’li yetkili, bu anlaşmanın Nvidia’nın H20 ve AMD’nin MI308 gibi çiplerinin Çin’e satışına olanak tanıyan ihracat lisanslarının bir parçası olduğunu açıkladı. Trump yönetimi, Nisan ayında H20 çip satışlarını durdurmuş, ancak geçtiğimiz ay bu çiplerin satışına yeniden izin verilmişti.

ÇİP SATIŞLARINDA YENİ DÖNEM

Nvidia ve AMD için Çin, önemli bir pazar konumunda. Nvidia, 26 Ocak’ta sona eren mali yılda Çin’den 17 milyar dolar gelir elde etti; bu, toplam satışlarının %13’üne denk geliyor. AMD ise 2024 yılında Çin’den 6,2 milyar dolar gelir sağladı; bu rakam, toplam gelirinin %24’ünü oluşturuyor. Financial Times’ın haberine göre, çip üreticileri bu ödemeyi ihracat lisanslarını alabilmek için kabul etti. Ancak, Trump yönetiminin bu geliri nasıl kullanacağı henüz belli değil.

ABD’NİN STRATEJİK ADIMI

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, geçen ay CNBC’ye verdiği röportajda, H20 çip satışlarının yeniden başlatılmasının Çin ile nadir toprak elementleri müzakerelerinin bir parçası olduğunu belirtti. Lutnick, Çinli şirketlerin Amerikan teknolojisini kullanmasının ABD’nin çıkarına olduğunu, ancak en ileri teknolojilerin ihracatının yasaklandığını vurguladı. Bir ABD’li yetkili, H20 ve benzeri çiplerin satışının ulusal güvenliği tehdit etmediğini ifade etti.

ÇİN’E SATIŞ TARTIŞILIYOR Center for New American Security’den Geoff Gertz, bu düzenlemeyi eleştirerek, “H20 çiplerinin Çin’e satışı ya ulusal güvenlik riski taşıyor, o zaman satılmamalı; ya da risk taşımıyorsa, neden ek bir ödeme talep ediliyor?” ifadelerini kullandı. Eski Ticaret Bakanlığı danışmanı Alasdair Phillips-Robins de bu adımı eleştiren isimler arasında yer aldı.