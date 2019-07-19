Ünlü etçi Nusret Gökçe bulduğu her fırsatta spor yapmayı ihmal etmiyor. Nusret bu kez Mikonos tatilinde denizde spor yaptı.

Gökçe'nin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videosuna hayranları, "Restoran sahibi misin fitness hocası mı?" , "Kral" ve "Orjinal gözlük alınca ben" gibi yorumlarda bulundular.