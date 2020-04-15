Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Tuz serpme hareketi ile ünlenen işletmeci Nusret Gökçe, geçtiğimiz gün Kuruçeşme'de iskelede objektiflere takıldı.

1 buçuk milyonluk lüks teknesiyle boğaz turu yapan Gökçe, tanınmamak için peluş polar montuyla kendisini kamufle etse de bu çabasında başarılı olamadı.

Nusret, tekne hareket ettiği sırada kendisini görüntüleyen gazetecileri görünce hemen teknenin kamarasına geçti.