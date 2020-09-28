Nusret, ABD'deki restoranında kendisine twerk dansı yapan müşterisinin videosunu çekerken büyük bir şok yaşadı.

Kadının twerk yaptığı anları kayda alan Nusret, tam videoyu bitirecekken, restorana kadının sevgilisi olduğu belirtilen bir kişi girdi.

Sevgilisini gören kadın ise hemen kendini toparlayarak kaçmaya başladı.

Görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Yaşanan olayın sonrası ise merak konusu oldu.