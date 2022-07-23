Tabancayla vurup öldüresiye dövdüler!

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürülen kişinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

4 kişilik grup yanına geldikleri yaralının yüzüne tabanca kabzası ve taşla defalarca vurup, tekmeleyerek öldüresiye dövdü. Bir süre sonra şüpheliler bölgeden ayrıldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi Abdulkadir Paşa Mahallesi Umut Sokak'ta meydana geldi. Otomobille gelen bir grup, ismi öğrenilemeyen kişinin önünü kesip tabancayla ateş etti. Yaralanan kişi, bir süre kaçtıktan sonra yere düştü.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 4 kişilik grup, önünü kesip tabancayla yaraladıkları kişiyi silahın kabzası ve taşlarla öldüresiye dövdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.