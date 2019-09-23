23 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Atv Ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Sen Anlat Karadeniz’in Saniye Annesi. Kaleli Ailesinin annesi Çocuklarına düşkün, çocuklarından başka kimseyi düşünmeyen bir kadın olarak Saniye Kaleli karşımıza çıkıyor. Bu karaktere hayat veren Nurşim Demir kimdir? Merak ettiğiniz tüm detayları makalemizde sunuyoruz sizlere. İşte Nurşim Demir ile ilgili bilgiler.
Nurşim Demir, 29 Mayıs 1952 (67 yaşında) tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Oyuncu İkizler burcudur ayrıca 168 cm boyunda ve 70 kg ağırlığındadır.
Nurşim Demir, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Nurşim Demir, bir süre İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda görev almıştır. 2005 senesinde başladığı oyunculuk mesleğini devam ettiren oyuncu ilk olarak ‘Aşka Sürgün’ dizisiyle dizi oyunculuğu macerasına başlamış ardından ‘Bitmeyen Şarkı’, ‘O Hayat Benim’ ‘Ebide’ karakteri ile ve ‘No 309’ ‘İsmet Babaanne’ karakteri ile oynamış ve bu dizilerin yanı sıra ‘Beyaz Melek’ isimli sinema filminde de rol almıştır.
Nurşim Demir, son olarak 2018 senesinde Atv ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden beri reytingleri alt üst eden ve oldukça sevilen Sen Anlat Karadeniz dizisinde Saniye Kaleli karakterine hayat vermektedir. Dizide diğer rollerde İrem Helvacıoğlu, Ulaş Tuna Astepe, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Öykü Gürman gibi ünlü isimler yer almakta.
Rol Aldığı Projeler
Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları
Rol Aldığı Filmler
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