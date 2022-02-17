Nurseli İdiz o davayı kaybetti

İHA

Özgür Aras'ın, bir televizyon programında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Nurseli İdiz'e açtığı 5 bin liralık manevi tazminat davası karara bağlandı. İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada beyanda bulunan Özgür Aras'ın avukatı, "Dosya içerisinde bulunan CD kayıtları ve tanık beyanları ile davamız ispatlanmıştır. Talebimiz gibi davamızın kabulüne karar verilsin." dedi. İdiz'in avukatı ise "Özgür Aras'ın iddiaları hukuki dayanaktan yoksundur. Davanın reddine karar verilsin." ifadelerini kullandı.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Mahkeme, Menajer ve iletişim danışmanı Özgür Aras'ın davasının kısmen kabul edilmesine ve oyuncu Nurseli İdiz'in 4 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Aras'ın avukatı aracılığıyla mahkeme sunulan dilekçede, "Özgür Aras'ın cinsel yönelimine ilişkin küçük düşürme ve karalama kastı içeren ifadeler hukuken kabul edilebilir değildir. Nurseli İdiz'in bu sözleri nedeniyle çok duygusal ve naif bir kişiliğe sahip olan Özgür Aras'ın ruh hali olumsuz etkilenmiştir. Yaşanan bu hadiseyle ilgili olarak, üzüntüsünü dile getirmekten kaçınmayan Özgür Aras'a sosyal medya üzerinden çokça destek mesajı gelmiştir. Bu nedenle 5 bin TL manevi tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz." denilmişti.

Özgür Aras'ın davadan elde edeceği geliri Omurilik Felçlileri Derneği'ne bağışlayacağının anlatıldığı dilekçeye cevap veren Nurseli İdiz dilekçesinde, kendisinin hedef alındığını ve açıklamalarının eleştiri niteliğinde olduğunu belirterek davanın reddini istemişti.