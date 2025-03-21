Nurol GYO'ya yeni Genel Müdür

Nurol GYO, yönetim ekibinde önemli bir değişikliğe imza attı. 21 Mart 2025 tarihi itibarıyla Genel Müdürlük görevine Ahmet Erol Arman atandı. Firmadan yapılan açıklamaya göre uzun yıllar Nurol GYO Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Nurdoğan Topuz ise Nurol Grubu şirketlerinden Nurol İnşaat’ta Genel Müdür Yardımcısı/CFO olarak görev yapacak.

Uzun yıllar finans ve bağımsız denetim alanlarında üst düzey yöneticilik yapan Ahmet Erol Arman, yerel ve uluslararası pek çok projeyi yönetti. Arman, yeni görevinde Nurol GYO’nun geleceğe yönelik stratejik büyüme planlarının hayata geçirilmesine destek olacak.

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Profesyonel hayatını Nurol İnşaat Genel Müdür Yardımcısı/CFO olarak sürdürecek olan Nurdoğan Topuz, Nurol GYO’nun Genel Müdürlüğü görevini 7.5 yıl yürüttü.

"SEKTÖRDEKİ GÜÇLÜ KONUMUMUZU DAHA DA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ"

Atama hakkında değerlendirmede bulunan Nurol GYO Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Ongun, “Yeni Genel Müdürümüz Ahmet Erol Arman’ın liderliğiyle sektördeki güçlü konumumuzu daha da ileriye taşıyacağız. Birlikte yenilikçi projeler geliştirme vizyonumuzu güçlendireceğiz ve sürdürülebilir büyüme yolculuğumuza devam edeceğiz. Arman’dan önce bu görevi başarı ile yürüten Nurdoğan Topuz’a; Nurol İnşaat bünyesindeki yeni görevinde başarılar diliyorum. Bu atama, grubun güçlü liderlik yapısını, stratejik yönetim anlayışını ve çalışanlarının şirket başarısına sağladığı katkının önemli bir göstergesidir” dedi.