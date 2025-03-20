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        Haberler Bilgi Gündem Nuri Aslan kimdir? İBB Başkanı vekili Nuri Aslan kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

        Nuri Aslan kimdir? İBB Başkanı vekili Nuri Aslan kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

        İBB Başkanı vekaleti görevine Meclis Üyesi Nuri Aslan getirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından dün el yazısıyla hazırlanan "vekalet" yazısı, İBB Özel Kalem Müdürlüğüne verilirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı vekaleti görevine CHP'li İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan getirildi. Yaşanan bu son dakika gelişmesi, "Nuri Aslan kimdir? İBB Başkanı vekili Nuri Aslan kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?" sorularını gündeme getirdi. İşte İBB Başkanı vekili Nuri Aslan'ın hayatı ve siyasi kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 18:39 Güncelleme: 20.03.2025 - 18:39
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        Nuri Aslan kimdir?
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        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yazısında, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi işlemlerinin akamete uğramaması için bu süreçte İBB Başkanı vekaleti görevi İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan tarafından yürütülecektir." ifadelerine yer verildi. Peki, "Nuri Aslan kimdir? İBB Başkanı vekili Nuri Aslan kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?" İşte detaylar...

        NURİ ASLAN KİMDİR?

        Sivas ilinde 1969 yılında dünyaya geldi. İlköğretim ve Lise eğitimini İstanbul’da Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı (Gemi Makinaları) Mühendisliği Bölümü’nde 1990 yılında tamamladı. Özel bir şirkette Genel Müdürlük görevini yürüttü.

        1999- 2004 yılları arası İstanbul Küçükçekmece ilçesinde Belediye Meclis Üyesi olarak görev aldı. 2009-2017 yılları arasında Kızılay Küçükçekmece Başkan Vekili, 2014-2018 yılları arası Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BEYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2014- 2021 yılları arası İstanbul Sanayi ve İş İnsanları Federasyonu( İSİFED) Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-2020 yılları arası Sivas Koyulhisar ve Köyleri Hizmet Vakfı (KODAV) Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü. 2011-2019 yılları arası Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliğinde bulundu.

        2019-2024 yılları arası Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclis Üyeliğine seçilen Aslan, 31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde de yeniden Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi seçildi. 15 Nisan 2024 tarihi itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılan oylama ile Meclis 1. Başkan Vekili seçilen Aslan, evli ve üç çocuk babasıdır.

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