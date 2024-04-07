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        Haberler Magazin Nuri Alço sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir, iyileşti mi? Nuri Alço kimdir, kaç yaşında ve nereli?

        Nuri Alço sağlık durumu: Nuri Alço kimdir, kaç yaşında ve nereli?

        Ünlü sinema oyuncusu Nuri Alço sağlık durumu ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Bayram tatili için memleketi Eskişehir'e giden Nuri Alço, evinde rahatsızlandı. Yapılan ilk muayenede sanatçının beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Alço'nun hastalığı ve hayatı hakkında detaylar araştırılıyor. Peki Nuri Alço sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir, iyileşti mi? Nuri Alço kimdir, kaç yaşında ve nereli?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2024 - 11:25 Güncelleme: 07.04.2024 - 11:25
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        • 1

          Nuri Alço hayatı gündeme gelirken sağlık durumu merak ediliyor. Ünlü oyuncunun hastalığı sebebiyle hastaneye kaldırıldığı biliniyor. Nuri Alço son sağlık durumu hakkında açıklama geldi. Baba tarafı Pomak asıllı Bulgaristan göçmen olan Nuri Alço kimdir, kaç yaşında?

        • 2

          NURİ ALÇO SON SAĞLIK DURUMU

          Bayram tatili için memleketi Eskişehir’e giden Nuri Alço, bugün saat 15.00 sıralarında evinde rahatsızlandı. Nuri Alço, eşi Burcu Alço tarafından hastaneye götürüldü. Yapılan ilk muayenede sanatçının beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Filmlerde canlandırdığı 'Kötü adam' karakterleriyle hafızalara kazınan iyi kalpli usta oyuncu Nuri Alço'dan üzücü haber geldi.

          Hastane yönetimi, bulantı ve halsizlik şikâyetiyle hastaneye gelen Nuri Alço’nun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı; "Sanatçı Nuri Alço, Eskişehir hastanemize, bulantı ve halsizlik şikâyetleriyle başvurmuş olup, gerekli muayeneleri ve ön tetkikleri yapılmıştır. Hastamız kan sulandırıcı (antikoagülan) aldığından ileri tetkik ve tedavi amaçlı yoğun bakım servisine yatırılmıştır. Kendisinin genel durumu iyi, bilinci açıktır."

        • 3

          Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço da bir açıklama yaptı.

        • 4

          NURİ ALÇO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

          26 Nisan 1951'de Eskişehir'de doğan Nuri Alço, Türk sinema oyuncusu ve eski manken.

          Baba tarafı Pomak asıllı Bulgaristan göçmenidir. Dedesi Kırkpınar pehlivanı Kel Aliço'dur. Askerlikten sonra Eskişehir'deki Altay Spor Kulübünde ve Ordu Millî Takımında profesyonel olarak voleybol oynadı. Sonra kısa bir süre bankacılık ve Pfizer ilaç şirketinin ilaç mümessilliği ile şirket temsilciliğini yaptı. Ardından çevresinin yönlendirmesi üzerine 26 yaşında Günaydın ve Saklambaç gazetelerinde mankenlik de yapmaya başladı. 1974 yılında Okan Uysaler'in kendisine rol vermesiyle Yeşilçam’a geçti. Daha sonraki süreçte Türker İnanoğlu'nun tavsiyesiyle 'Yakışıklı Kötü Adam' rollerine geçti. Yeşilçam'da genellikle tecavüzcü ve kötü adam rollerini oynamıştır. 80'li yılların erotik simgelerinden Ahu Tuğba ile bazı filmlerde rol almıştır. Benzemez Kimse Sana programının ikinci sezonunda yarışmıştır. Günümüzde de sinemacılık kariyerine devam etmektedir.

        • 5

          NURİ ALÇO FİLMLERİ

          1977 Ah Bu Ne Dünya Saldun

          1980 Sönmüş Ocak

          1981 Feryada Gücüm Yok Oğuz

          1982 Günaha Girme Erol

          Islak Mendil Nuri

          Nasıl İsyan Etmem Yalçın

          Hasret Sancısı

          1983 Yakılacak Kadın Fehmi

          1984 Bir Sevgi İstiyorum

          Yosma Selim

          Kayıp Kızlar Reşit

          Taçsız Kraliçe

          1985 Altar Hunka

          Katiller de Ağlar

          O Kadınlardan Biri

          Tele Kızlar Yusuf

          Yakılacak Kadın

          1986 Alın Yazım

          Ayrılamam Şehmuz

          Sevgi Çıkmazı

          Aşk Ve Kin Nejat

          Hayat Köprüsü Nuri

          Vazife Uğruna Naci

          Akrep

          1987 Kurtar Beni Fettah

          Kader Utansın Tarık

          Yavrumu Kurtarın

          O Bir Melekti Adnan

          1989 Bir Aşk Bin Günah

          Kavgamız

          Polis Dosyası

          1990 Sözde Kızlar Behiç

          1993 Yabancı

          Can Borcu

          1994 Deliler Kudurunca

          Bir Kral

          Yaz Aşkları Hakan

          1996 Cinayet Masası

          1997 Kır Çiçekleri

          2000 Yaralı Kurt

          2002 Şahin

          2003 Dilan Derviş

          Ömerçip Psikopat Nuri

          2004 Sen Küçüksün

          Şubat Soğuğu Arif Zorlukaya

          2005 Düzen

          Ver Elini İstanbul Rıza

          2006 Can Pazarı

          Acı Ekmek

          Akbabalar

          Meçhule Gidenler

          2008 Nekrüt Vahit

          2008 Koca Kafalar Kendisi

          2009 Sonsuz Nuri

          2010 Nene Hatun Kumandan

          2011 Günah Keçisi Kendisi

          2014 Krallar Kulübü Cumali

          2016 Temel ile Dursun İstanbul'da Kendisi

          2016 Vezir Parmağı

          2017 Karımı Gördünüz mü ? Tayfun

          2017 Vallahi Hortladı Nuri Hoca

          NURİ ALÇO DİZİLERİ

          2002 Lahmacun ve Pizza Babür Zımba (Konuk Oyuncu)

          2003 Lise Defteri Ahmet Cevaloğlu (Ediz'in babası)

          2004 Avrupa Yakası Konuk Oyuncu

          2004 Şubat Soğuğu Arif Zorlukaya

          2005 Gerçek Kesit Şevket (Kabus adlı bölümde)

          2006 Dikkat Şahan Çıkabilir Kendisi (Konuk Oyuncu)

          2010 Akasya Durağı Konuk Oyuncu

          2015 Kardeş Payı Kendisi (Konuk Oyuncu)

          2018 Meleklerin Aşkı Kendisi (Konuk Oyuncu)

          2019 İkizler Memo-Can Engerek Ali

        BURÇLAR

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