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        Haberler Magazin Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço: Evvelim sen oldun ahirim sensin - Magazin haberleri

        Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço: Evvelim sen oldun ahirim sensin

        6 Nisan'da beyin kanaması geçiren ve tedavisi Eskişehir Şehir Hastanesi'nde devam eden Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço duygusal bir paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2024 - 11:33 Güncelleme: 10.04.2024 - 11:33
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        • 1

          Bayram tatili için memleketi Eskişehir’e giden Nuri Alço, evinde rahatsızlanmıştı. Yapılan ilk muayenede sanatçının beyin kanaması geçirdiği öğrenilmişti.

        • 2

          "GÜÇ KAYBI YOK, KONUŞMA PROBLEMİ YOK"

          Ünlü oyuncunun tedavi gördüğü Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, dün düzenlendiği basın toplantısında, Alço'nun temel olarak 3 sağlık sorununun bulunduğunu belirten Sungur, başlangıç aşamasında nörolojik sıkıntılarının oluştuğunu, bulantı ve kusma şikâyetiyle çekilen MR'ında beyin arka bölgesinde milimetrik kanlanma olduğunu belirterek; "Güç kaybı yok, konuşmasında problemi yok, tedavisini alıyor" dedi.

        • 3

          "ŞU AŞAMADA HAYATİ TEHLİKESİ GÖRÜLMÜYOR"

          Nuri Alço'nun genel sağlık durumuna değinen Doç. Dr. Mustafa Sungur, şunları kaydetti; Kendisini ziyaret ettim. Konuşabiliyor, daha rahat nefes alıyor. Aralıklı olarak oksijen tedavisi devam ediyor. Kalp problemi nedeniyle akciğerinde bir enfeksiyon vardı. Bununla ilgili de antibiyotik tedavisi sürüyor. Cuma günü başlayan olaylar silsilesi bugün itibarıyla daha stabil ve daha iyi. İnşallah sevenlerine daha iyi haberler vereceğiz. Şu aşamada hayati tehlikesi görülmüyor. Bugün ziyaret ettiğimde gülüyor, konuşuyor ve morali çok iyiydi. Sevenlerine selamları var.

        • 4

          Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço, duygusal bir paylaşımda bulundu. Burcu Alço, eşinin fotoğrafına; "Evvelim sen oldun ahirim sensin" mesajını yazdı.

        • 5

          Nuri Alço ile Burcu Alço, 2020'de evlenmişti.

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