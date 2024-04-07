"NURİ TANIDIĞIM EN GÜÇLÜ ADAMDIR"

Ardından Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço da şu ifadeleri kullanmıştı; "Eşimin sağlık durumu hakkında genel bir bilgilendirme yapmak istedim. Çok fazla arayan soran var, geri dönüş yapamıyorum. Eşimin beynine pıhtı atması sonucu Eskişehir Acıbadem Hastanesi'nde kontrol amaçlı yoğun bakıma alındı. Bilinci yerinde ve kendinde. Nuri hayatta tanıdığım en güçlü adamdır. Bunu da atlatacağız. Rabbim onu benim, ailemizin, sevdiklerinin başından eksik etmesin. Sizler de dualarınızı eksik etmeyin. Hepinize çok teşekkür ediyorum."