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        Haberler Magazin Nuri Alço'dan sevindiren haber; "Taburcu oluyor" - Magazin haberleri

        Nuri Alço'dan sevindiren haber; "Taburcu oluyor"

        6 Nisan'da geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Nuri Alço, yarın taburcu edilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 11:56 Güncelleme: 18.04.2024 - 11:57
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          Bayram tatili için memleketi Eskişehir’e giden Nuri Alço, oradaki evinde rahatsızlanmış yapılan ilk muayenede sanatçının beyin kanaması geçirdiği öğrenilmişti. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Nuri Alço'dan 12 gün sonra iyi haber gledi.

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          Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço, yaptığı yeni açıklamada usta oyuncunun yarın taburcu olacağını söyledi.

        • 3

          Burcu Alço, açıklamasında; "Bu zorlu süreçte yanımızda olup desteğini esirgemeyen herkese ne kadar teşekkür etsem az... Yarın taburcuyuz. 'Evimize seni götüreceğim' demiştim aşkım. Seni çok seviyorum çok... Varlığına, aldığın her nefese şükürler olsun. Bir kez daha binlerce kez daha iyi ki Nuri'm..." ifadelerine yer verdi.

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          "EN KISA ZAMANDA GELECEĞİM" DEMİŞTİ

          Öte yandan Nuri Alço, geçtiğimiz günlerde hastane odasında çektiği videosunda "Sevgili dostlarım. Gayet iyiyim, sağlıklıyım. En kısa zamanda geleceğim" diyerek sevenlerini bilgilendirmişti.

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