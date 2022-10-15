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Nurgül Yeşilçay'a ikizi kadar benziyor, ablası Hacer Yeşilçay kimdir, kaç yaşında, nereli?

Nurgül Yeşilçay ve ablasının benzerliği herkesi şaşırttı!

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve verdiği kilolar ile herkesi kendine hayran bırakan Nurgül Yeşilçay’ın ablasıyla benzerliği sosyal medyada görenleri şaşırttı. İşte Nurgül Yeşilçay kadar güzelliği ile dikkat çeken ablası…

15.10.2022 - 18:25 | Güncelleme: ABONE OL

  • Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay 46 yaşına girdi ancak adeta enerjisi ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Son günlerde birçok etkinliğe katılarak boy gösteren Nurgül Yeşilçay verdiği kilolarla dikkat çekmişti.

  • Son olarak güzel oyuncu merak edilen zayıflama sırrını açıklamıştı. Yeşilçay, "Gece yemek yemeyi bıraktım. 16 saat aç kalıyorum... Kahvaltıyı geç yapıyorum ve yediklerime çok dikkat ediyorum. Gözaltı torbalarıma yumurta akı, selülitlerim için filtre kahve kullanıyorum. Biraz bu zayıflığımın tadını çıkartmak istiyorum” dedi.

  • İKİZ GİBİLER

    Nurgül Yeşilçay bu sefer ablasıyla olan benzerliğiyle gündemde. Ablası Hacer Yeşilçay’la benzerliği herkesi şaşırttı. İşte Nurgül Yeşilçay’ın ablası Hacer Yeşilçay…

  • Nurgül Yeşilçay'ın 2 ablası ve 1 erkek kardeşi var.

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