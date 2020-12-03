Toplumsal olayları sık sık sosyal medya hesabına taşıyan Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz ay 29 kadının öldürülmesine isyan etti.
Ünlü oyuncu, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Kasım ayında 29 kadın öldürülmüş. 20’si evde öldürülmüş. Eve sığamayan hayatlar.”
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN RAPOR
İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığınca "Aile İçi Şiddet ve Kadın Cinayetlerinin Önlenmesinde Kolluğun Önemi ve Rolü" raporu hazırlandı. 2020 yılının ilk altı ayında yaşanan aile içi şiddet ve kadın yönelik verilerinin aktarıldığı raporda, kadına yönelik şiddeti arttıran nedenler, bu yönde atılan adımlar ele alındı.
Aile içi şiddet ve kadın cinayetleriyle mücadeleye ilişkin temel kavramlar, hukuki yaklaşımlar, medya söylem analizleri, uygulama örnekleri ve kolluğun mücadeledeki rolünün yer aldığı raporda, bu alandaki farkındalığın artırılmasına katkı sunulması amaçlandı.
Rapora göre, Türkiye'de 1 Ocak-1 Temmuz 2020'de 117 bin 192 aile içi ve kadın yönelik şiddet olayı meydana geldi. Olaylarda mağdur olan kişi sayısı 126 bin 880 olarak kayıtlara geçti.
Kadınların mağdur edildiği suç türleri arasında kasten yaralama, tehdit, hakaret, kötü muamele ve Aile Hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali ön sıralarda yer aldı.
6 AYDA 115 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ
Türkiye'de, 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında, bu yılın ilk 6 ayında 115 kadın cinayete kurban gitti.
Geçen yılın aynı döneminde ise 173 kadın hayatını kaybetti. Son iki yılın ilk 6 ayı kıyaslandığı kadın cinayetlerinde yüzde 34 azalma olduğu anlaşıldı.
Bu yılın ilk 6 ayında işlenen kadın cinayetlerinin illere göre dağılımında, İstanbul (21),Ankara (9),İzmir (7),Manisa (6) ve Bursa (5) ilk sıralarda yer aldı.
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