KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ TEDBİR KARARLARI ARTTI



Ayrıca şiddet gören ya da hayatları tehlike altında olan kadınlar hakkında mağdura yönelik koruyucu tedbir kararı, şüphelilere yönelik de önleyici tedbir kararı alınabiliyor.



Bu kapsamda, 2020'nin ilk 6 ayında 60 bin 199 kişi hakkında koruyucu, 125 bin 467 kişi hakkında önleyici tedbir kararı verildi.



Geçen yılın aynı döneminde ise hakkında koruyucu tedbir kararı verilen kişi sayısı 40 bin 437, önleyici tedbir kararı verilen kişi sayısı ise 75 bin 502 olarak kayıtlara geçti.



Geçen yılın ilk 6 ayına göre bu yılın aynı döneminde koruyucu tedbir kararında yüzde 49 artış, önleyici tedbir kararındaysa yüzde 66 artış oldu.